Büyükşehir ve Kızılay’dan Manisa’ya ortak proje

Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa’ya kazandırılacak olan huzurevi projesinin son durumu masaya yatırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türk Kızılayı Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci’yi makamında ağırladı. Kızılay Başkanı Keresteci, ziyaretinde Başkan Ergün’e hediye takdim ederken, Başkan Ergün de Selman Keresteci’ye, Manisa’nın Kurtuluş Savaşı yıllarındaki dönemini anlatan 4 ciltten oluşan ‘Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa’ eserini takdim etti.



Huzurevi projesi masaya yatırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kızılay Başkanı Selman Keresteci’nin ziyaretinde, Kızılay ile ortak yürütülen huzurevi projesi hakkında bilgiler verdi. Başkan Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmiş olan Keçiliköy Mahallesi’ndeki ormanlık alanın bitişiğinde Huzurevi ve Alzheimer Bakım Merkezi üzerine proje çalışmalarımız olmuştu. Kızılay Manisa Şube Başkanı Selman Keresteci ile yaptığımız istişareler sonucunda buradaki merkezin yaptırılması ve işletilmesi konusunda mutabakat sağladık ve Kızılay Genel Merkezinde dahil çalışmaların yüzde 99’u tamamlandı. Manisa’ya çok güzel bir huzurevi projesini kazandırmak amacındayız. Ben emeği geçen Kızılay Şube Başkanı Selman Keresteci’ye ve Genel Başkanına Manisa halkı adına teşekkür ederim. İnşallah bunun protokolünü de Kızılay Genel Başkanının Manisa’ya teşriflerinde imza altına alırız. Birkaç ufak noktada Kızılay Şube Başkanımız Keresteci ile görüşmelerimizi bitireceğiz. Hayırlısı olsun” dedi.



“Başkan Ergün her zaman Kızılay’ın yanında”

Ziyarette konuşan Kızılay Şube Başkanı Selman Keresteci ise, “Yeni hizmet binanızın sizlere ve Manisa’ya hayırlı olmasını diliyorum. Böylesine güzel bir binayı Manisa’ya kazandırdığınız için ben de şahsım ve Kızılay ailesi adına sizlere teşekkür etmek isterim. Cengiz Ergün Başkanımız, seçildiği ilk günden itibaren her zaman Kızılay’ın ve Kızılay faaliyetlerinin en büyük destekçisiydi. İnşallah ortak bir çalışmayla güzel bir eseri Manisa’ya kazandıracağız. Bugün Manisa adına da önemli ve tarihi bir an yaşıyoruz diyebilirim. Manisa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

