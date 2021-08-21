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Tarihte yolculuğa çıkaran köy: ‘Darkale’ Derin bir vadinin içinde bulunan ve sırtını yüksek, kayalık dağlara yaslaması sebebiyle ‘gizli hazine’ olarak nitelendirilen Soma’ya bağlı Darkale Mahallesi, dar sokakları, Sabrabolu, Kula ve Beypazarı evleri gibi Osmanlı devri özelliklerini taşıyan mimari yapısıyla ziyaretçilerini bekliyor Göç sebebiyle büyük kısmı terkedilmiş, sahipsiz ve bakımsız kalmış Darkale Mahallesi'ndeki tarihi evler zamana direniyor

İHA

Tarihte yolculuğa çıkaran köy: ‘Darkale’ Derin bir vadinin içinde bulunan ve sırtını yüksek, kayalık dağlara yaslaması sebebiyle ‘gizli hazine’ olarak nitelendirilen Soma’ya bağlı Darkale Mahallesi, dar sokakları, Sabrabolu, Kula ve Beypazarı evleri gibi Osmanlı devri özelliklerini taşıyan mimari yapısıyla ziyaretçilerini bekliyor Göç sebebiyle büyük kısmı terkedilmiş, sahipsiz ve bakımsız kalmış Darkale Mahallesi'ndeki tarihi evler zamana direniyor

Manisa’nın Soma ilçesi sınırlarında bulunan, tarihi geçmişi yaklaşık 2 bin 200 yıl öncesine dayandığı belirtilen Darkale Mahallesi, kendine özgü mimari dokusu, dar ve yokuş sokaklarıyla karşıladığı ziyaretçilerini, adeta tarihte bir yolculuğa çıkarıyor. Mahallede bulunan evlerin büyük bir kısmı, sahipsiz ve bakımsız kalması sebebiyle yıkılmaya yüz tutsa da dar sokakları ve mimari dokusuyla, gezginlerin, fotoğrafçıların ve yürüyüş yapmak isteyenlerin ilgisini çekiyor.
Derin bir vadinin içinde bulunan ve sırtını yüksek, kayalık dağlara yaslaması sebebiyle ‘gizli hazine’ olarak nitelendirilen, tarihi Darkale Mahallesi ziyaretçilerini bekliyor. Tarihi geçmişi Bergama Krallığı’na dayandığı belirtilen Darkale’nin mimari dokusu Safrabolu, Kula ve Beypazarı gibi Osmanlı devri özelliklerini taşıyor. Darkale, daracık sokakları, şahniş adı verilen ahşap cumbalar ile temeli taş duvardan, üst katları ise ahşap malzemeden yapılan evleriyle, özellikle tarih ve fotoğraf meraklılarının büyük ilgisini çekiyor. 1980’li yıllardan itibaren Darkalelilerin Soma’ya göç etmesi sebebiyle evlerin büyük bir kısmı, sahipsiz ve bakımsızlık nedeniyle günümüzde yıkılmaya yüz tutsa da sokaklarında dolaşırken yaşattığı hissiyat, adeta tarihte yolculuğa çıkarıyor. Bir grup gönüllünün öncülüğünde, Manisa Valiliği, Soma Kaymakamlığı, Soma Belediyesi tarafından restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü mahallenin muhtarı Önder Uysal, mahallenin dar sokak yapısıyla dikkat çektiğini belirterek, “Darkalemiz, adından da anlaşılacağı gibi sokaklarımız dar. İki tane kalenin dibinde, ‘saklı köy’ olarak da bilinen hiçbir yerden gözükmeyen bir köy. Tarihi çok eski, evlerimiz de çok eski. Mahallemizde nüfus 77 ancak yazın bu sayı 130’lara kadar çıkıyor. Koronadan sonra da köylere talep çok arttı. Hem arazilerimiz olsun, hem de evlerimize talep çok artınca nüfus da artıyor. Bundan dolayı da biz mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Herkesi Darkalemizi görmeyi bekliyoruz”
Yerli ve yabancı turistleri Darkale’ye oldukça ilgi gösterdiğini belirten Muhtar Uysal, “İnsanların Darkale’yi görmelerini arzu ediyoruz. Gelsinler görsünler. Kırkoluk çeşmemiz var. Buz gibi de suyumuz akar. Herkesi Darkalemizi görmeyi bekliyoruz. Yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor ancak koronadan dolayı biraz azaldı. Ama inşallah bu hastalık geçtikten sonra yine aynı ziyareti yakalayacağız” diye konuştu.

Duvarı yıkılan tarihi cami restorasyon bekliyor
Mahallenin en tarihi camilerinden olan Minareli Camii ise yıkılan duvarı nedeniyle içler acısı halde kaldı. Yanında bulunan tarihi metruk binanın camiye doğru yıkılması nedeniyle duvarında büyük bir delik oluşan tarihi cami için harekete geçilmesi bekleniyor. Yaklaşık 15 yıl önce ibadete kapatılan tarihi caminin restore edilerek yeniden ibadete açılacağını günü beklediklerini söyleyen Uysal, “Camimiz zaten 15 yıldır kapalıydı. 3 tane de camimiz var. Yazın biri kışın da diğeri kullanılıyor. Bu camimiz de kullanılmamaktadır. En son üzerine harabe durumda olan boş bir evin duvarı camimizin üzerine yıkıldı. Caminin duvarı da yıkılınca yağmur çamurla birlikte camimiz bu hale geldi. İnşallah önümüzdeki günlerde camimiz eski haline kavuşacak ibadete de açılacak. AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan ve Soma Belediye Başkanımız Ali Tulup’un da katkılarıyla önümüzdeki dönemlerde restorasyon çalışması başlayacaktır. Biz de heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“İki Japon genç burada evlendi”
Mahallenin restorasyon görmemiş haliyle bile ilgi çektiğini ve yabancı turistlerin sürekli ziyaret ettiğini söyleyen eski muhtar Mustafa Güven, “Turizm burası için çok önemli. Evler restore edilmiş olsa çok sayıda ziyaretçi gelirdi. Şu haliyle bile buraya hem yerli hem de yabancı turistler geliyor. Buraya Japonlar bile geldi, düğün yaptılar. İki Japon genç burada evlendi. Dışarıdan çok gelenler var ama evler restore edilse daha iyi olur. İmkan dahilinde devletimizin buraya el atmasını talep ediyoruz” dedi.
Dar sokakları ve evleriyle zamanda yolculuk yaptıran Darkale’yi ziyaret eden vatandaşlar hem mahalle içinde bulunan hem de mahallenin girişinde bulunan kafeteryalarda da vakit geçirebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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