Manisaspor’dan hatıra forma kampanyası

Maddi anlamda zor günler geçiren ve Bölgesel Amatör Lige kadar gerileyen Manisaspor, 23 Ağustos8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek yardım kampanyasını duyurdu. Siyahbeyazlılar, Ege ekibinin eski günlerine geri dönmesi için ‘Takımına sahip çık Manisa. Hatıra formanı al, takımına destek ol’ diyerek taraftarlarından destek istedi.

Bir dönem Süper Lig’deki performansıyla tüm ülkenin dikkatini çekmeyi başaran Manisaspor, bu günlerde zorlu süreçlerden geçiyor. Yeniden eski günlerine geri dönmek isteyen Ege ekibi, destek kampanyasını duyurdu. ‘Takımına sahip çık Manisa. Hatıra formanı al, takımına destek ol!’ diyerek taraftarına seslenen siyahbeyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Manisasporumuzun içinde bulunduğu zorlu dönemden aydınlık yarınlara kavuşması için kıvılcımı yakıyor, hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve ‘Takımına Sahip Çık Manisa’ diyoruz. Omuz omuza ait olduğumuz yere! Ayağa kalk Manisa, hatıra forma satışlarımız başlamıştır. 23 Ağustos8 Eylül tarihleri arasında olacak satış için taraftarlarımız 05302553779 numaralı telefondan bizlere ulaşıp, sipariş için gerekli iletişime geçmelerini bekliyoruz. 8 Eylül Manisa'nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun yıl dönümü. Forma destek kampanyamız 8 Eylül’de son bulacak. Bir nebzede olsa bu zorlu süreçte taraftarlarımızın bizleri yalnız bırakmayacaklarına inanıyoruz. Sosyal medyalarda #TakımınaSahipÇıkManisa hashtag'i ile de herkesten destek beliyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.