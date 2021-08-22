Alaşehir 'Üzüm Festivali'ne hazırlanıyor

Alaşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali" birbirinden ilginç yarışmalara ve unutulmaz konserlere ev sahipliği yapacak.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi 'Üzüm Festivali'ne hazırlanıyor. Alaşehir Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Uluslararası Kültür, Sanat ve Üzüm Festivali" 30 Ağustos'ta başlayıp, 5 Eylül günü sona erecek. Festivalin tüm giderleri sponsorlar tarafından karşılanacak. Festival ile ilgili açıklamalarda bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bu yılki festivalimiz 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları ile başlayacak. Halka açık her gün bir konser verilecek olan kutlamalarımız, 5 Eylül Kurtuluş şenlikleri ile sona erecek. Coşku ile kutlayacağımız ve gün boyu çeşitli etkinliklerin yapılacağı festivalimize tüm halkımızı davet ediyoruz. Festivalimizin tüm giderleri sponsorlarımız tarafından karşılanmaktadır. Buradan Festivalin hazırlanması, etkinlikler ve konserler ile ilgili desteklerini bizden esirgemeyen tüm sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Festivalin etkinlikleri ise şöyle belirlendi: "30 Ağustos Pazartesi İrem Derici konseri, 31 Ağustos Salı Niran Ünsal konseri, 1 Eylül Çarşamba Melek Mosso konseri, 2 Eylül Perşembe Anıl Piyancı konseri, 3 Eylül Cuma Derya Uluğ konseri, 4 Eylül Cumartesi Buray konseri, 5 Eylül Pazar Şevval Sam konseri. Ayrıca el sanatları ve üretici atölyeleri sergilerinin kurulacağı festivalde, DJ'ler, sokak sanatçıları, amatör müzik grupları performanslarını sahneleyecekler. Çocuklar için animasyon etkinlilerinin de olacağı festival, sürpriz yarışmalara da ev sahipliği yapacak.

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