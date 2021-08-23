Manisa FK - Denizlispor: 1-0

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Ersan ERDOĞAN / AKHİSAR, (DHA) -

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Murat Temel (xx), Emir Eyisoy (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (xxx) Mehmet (xxx), Ahmet (x) (Dk. 66 Tabekou x), Sadi (xxx), Erhan (xx), Kouter (xxx), Nizamettin (xx), Sousa (x) (Dk. 73 Hakan x), Anıl (x) (Dk. 66 Tormin x), Sertaç (xx) (Dk. 90 Kubilay), Orgill (xxx)

DENİZLİSPOR: Stackhowiak (x) Emre (xx), Muhammet Özkal (xx), Kadir (xx), Gökhan (xx), Muhammed Ali Ulaman (x) (Dk. 72 Alihan x), Muhammed Gönülaçar (xx), Hüseyin (xx), Okan (x) (Dk. 58 Murathan x), Eren (x) (Dk. 90+3 Görkem), Tusca (xx)

GOL: Dk. 79 (P) Nizamettin (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Kouter, Birkan (Manisa FK), Hüseyin, Eren (Denizlispor)

TFF 1´inci Lig´deki Ege derbisinde gülen taraf Manisa Futbol Kulübü oldu. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelede Manisa FK, 79´uncu dakikasında Nizamettin'in penaltıdan attığı gol ile sahadan 1-0 galip ayrıldı.

22´nci dakikada ev sahibi Manisa FK atağında Ahmet´in ceza sahası içine bıraktığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sertaç´ın vuruşunu kaleci Stackhowıak kornere çeldi.

23´üncü dakikada Sertaç´ın ortasında Ahmet´in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Stackhowıak´ta kaldı.

38´inci dakikada Andre Sousa´nın şutunu kaleci Stackhowiak son anda kornere çeldi.

45´inci dakikada Manisa FK´da Mehmet Yılmaz´ın sağdan ceza sahasına bıraktığı topta Anıl´ın vuruşu üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.

67´nci dakikada Denizlispor atağında Muhammed Eren Kıryolcu´nun pasında topu alan Tusha´nın ceza sahası dışından şutu, direğe çarparak auta çıktı.

77´inci dakikada Orgıll, ceza sahası içinde Muhammet Özkal tarafından düşürüldü. Hakem penaltıyı verdi.

79'uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Nizamettin topu ağlara gönderdi. 1-0.

83´üncü dakikada Nizamettin´in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Orgıll kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kaleci Stackhowiak topu Orgıll´in ayağından aldı.

Karşılaşma Manisa FK'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-08-23 00:04:20



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