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Turgutlu’ya ünlü akını Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri için geri sayım başladı

İHA

Turgutlu’ya ünlü akını Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri için geri sayım başladı

Turgutlu Belediyesi tarafından 30 Ağustos7 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’nin programı belli oldu.
Turgutlu Belediyesi tarafından düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri için geri sayım başladı. 30 Ağustos 7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan şenlikler kapsamında konserler, söyleşiler, tiyatro oyunları ve çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleşecek.
Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda resmi tören ile başlayacak. Koza Kavşağı’nda saat 20.00’da başlayacak olan kortej yürüyüşü, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı’nda sona erecek. Ardından saat 21.30’da Ceylan Ertem konseriyle Zafer Bayramı coşkusu doyasıya yaşanacak. Edip Akbayram’ın 4 Eylül Cumartesi günü Turgutlulular ile bir araya geleceği Bağ ve Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri, 7 Eylül Salı günü sona erecek. Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında GazeteciYazar Levent Gültekin ve Barış Yarkadaş da gerçekleştirecekleri söyleşiyle okurlarıyla buluşacak.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle gerçekleştiremediğimiz Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’nin coşkusunu bu yıl yeniden yaşayacağız. Hem Zafer Bayramımız hem de Turgutlu’muzun kurtuluşunun yıl dönümünü kutlayacağımız şenlikler için dopdolu bir program hazırladık. Tüm hemşehrilerimizin pandemi, yangın ve sel felaketleri başta olmak üzere yaşadığımız zor günleri bir nebze de olsa geride bırakıp keyifli, eğlenceli ve mutlu anlar yaşayacakları şenliğimize katılmaya davet ediyorum” dedi.
Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri programında belli olan etkinlikler ise şu şekilde:
“30 Ağustos: Saat 20.00 Koza Kavşağı Zafer Korteji, Saat 21.30 Ceylan Ertem Konseri (15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı).
31 Ağustos: Saat 20.30 Fotoğraflarla Turgutlu Tarihi Mehmet Gökyayla (Eski Belediye Binası).
1 Eylül: Saat 16.00 Çocuk Şenliği Açılış Orta Park Yeşil Alan, saat 20.00 Yaşasın Demokrasi Tiyatro Oyunu Atatürk Kültür Merkezi Çocuk Tiyatrosu Ekibi (TUTSO Konferans Salonu).
2 Eylül: Saat 19.00 Levent Gültekin Söyleyişi (Eski Belediye Binası Söyleşi).
3 Eylül: Saat 19.00 Barış Yarkadaş Söyleyişi (Eski Belediye Binası).
4 Eylül: Saat 21.30 Edip Akbayram Konseri (15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı).
5 Eylül: Saat 20.30 Türk Halk Müziği Konseri ve Halk Oyunları Gösterileri (Ergenekon Mahallesi Amfitiyatro).
6 Eylül: Saat 21.00 Mustafa Başgülşen’in Sunumuyla “Geldikleri gibi...” 2 Perdelik Tek Kişilik Gösteri (Eski Belediye Binası).
Festival süresi boyunca 17 Eylül arası Saat 16.00 23.00 Çocuk Şenliği (Orta Park Yeşil Alan).
30 Ağustos12 Eylül arası Kitap Fuarı (Orta Park Saat Kulesi)”

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