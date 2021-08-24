Manisa ‘Genç Bakış’ıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ödüllendirildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ‘Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’ etkinliğine katıldı. Başkan Ergün, 'Genç Bakış’ adlı projeyle ödüle layık görülen 22 belediyeden biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ‘Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’ Ankara’da, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il belediye başkanları, Manisa ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda genç katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan afetlerde görev alan belediyelere teşekkür

Törenin açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Gençleri karar alma süreçlerine daha fazla dahil etmeyi sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yönetimine kadın elinin değmesi ile beraber TBB'nin yeni bir dinamizm, yeni bir heyecan kazandığını görüyoruz. Bilhassa Birliğin gençlere, yaşlılara, engellilere ve kadınlara yönelik özgün projeleri devreye almasından memnuniyet duyuyoruz” diye konuştu. Doğal afetler karşısında devletin ilgili kurumları yanında belediyelerin ve STK'ların imkanlarını seferber etmesinin acıları bir nebze hafiflettiğini kaydeden Erdoğan, “Siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye, yaşanan felaketlerin büyüklüğüne rağmen benzer sıkıntılarla yüzleşen ülkelere göre bu sancılı süreci başarı ile yürütmüştür” dedi.



“Bizim artık geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ihtiyacımız var”

Şehircilikte yeni bir döneme girildiğini kaydeden Erdoğan, “Sadece sosyal ve bireysel ilişkilerin değil, hayata dair birçok unsurun da kökten değişmeye başladığını görüyoruz. Buna paralel olarak insanların şehirden, şehir hayatından, yerel yönetimlerden beklentileri de değişiyor. İletişim araçlarının gelişmesi ile birlikte şehir sakinleri parçası oldukları hayata dair görüşlerini, beklenti ve taleplerini de daha fazla paylaşıyor. Özellikle gençlerimiz, yerel yönetimler ve hizmetlerle ilgili karar alma mekanizmalarında daha etkin daha belirleyici roller almak istiyor. Hiçbirimizin bu haklı taleplere kulak tıkama lüksü yoktur. Değişen şartlara ve yükselen toplumsal taleplere göre politika belirlemek, buna göre adım atmak belediyelerimiz için bir tercihten öte sorumluluktur. Ülkemizin 2. Dünya Savaşı sonrası köylerden şehirlere yönelen büyük göç döneminde maruz kaldığı şehircilik felaketini tekrar yaşamasına izin veremeyiz. Önce sadece başını sokacak ev niyetiyle başlayan gecekondulaşmanın, ardından bitip tükenmez rant hırsı ile ortaya çıkan dikey mimarinin bedelini yeteri kadar ödedik. Bizim artık bedeller ödemeye değil, planlı, programlı, geçmişe sahip çıkan, geleceği kucaklayan şehircilik modellerine ve uygulamalarına ihtiyacımız var” dedi.



Manisa Büyükşehir Belediyesinin Projesi ödüllendirildi

Konuşmaların ardından ‘Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan belediyelere ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte 22 belediyenin ödül almaya hak kazandığı yarışma kapsamında toplamda 224 belediye, 262 farklı proje fikriyle rekabet etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa’nın ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.



Başkan Ergün: “Bu gurur Manisa’nın”

Manisa Büyükşehir Belediyesinin ödül almaya hak kazanan projesinin adı ‘Genç Bakış’. Projeyle gençlere robotik, fen bilimleri, astronomi gibi konularda eğitimler ve danışmanlık hizmeti vermeyi hedefleniyor. Ayrıca yine proje kapsamında gençlere yönelik tarihi geziler düzenlenmesi de proje dahilinde yer alıyor. Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almasının ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Türkiye Belediyeler Birliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongresi için hazırladığımız ve gençlerimize robotik, fen bilimleri, astronomi gibi konularda eğitimler ve danışmanlık hizmeti vermeyi hedeflediğimiz "Genç Bakış" projemiz, ödül almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödülümüzü aldık. Bu gurur Manisa'nın” ifadelerine yer verdi.

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