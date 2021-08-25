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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılandırma hatırlatması

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü, ‘Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’ kapsamında, borçların yeniden yapılandırılması için 31 Ağustos 2021 tarihinin son gün olduğu çağrısını yaptı. Yapılan açıklamada, Büyükşehir’e borcu olan mükellefleri 31 Ağustos Salı günü, mesai bitimine kadar borçlarını yapılandırmaya çağırdı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan vatandaşlar/mükelleflerin, 'bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması ilişkin kanun kapsamında, borçların yeniden yapılandırılması için 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekleri duyuruldu. Yapılan açıklamada, 09 Haziran 2021 tarihli 31506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı 'bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükümleri' kapsamında; Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na 31.04.2021 tarihi itibariyle ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve faizlerinde YİÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında yüzde 50 indirim uygulanması, yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 18 eşit taksitle 36 aya varan sürelerde ödenmesi, yapılandırılan borçların peşin ve taksit ödemelerinde, Büyükşehir Belediyesi’nin anlaşmalı olduğu banka kredi kartları ile peşin veya taksitli olarak ödenmesi gibi imkanlar da mükelleflere sağlandığı belirtildi.

İnternet sitesi üzerinden de başvuru yapılabilecek
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidar tarafından yapılan açıklamada, başvuruların, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ikamet eden vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası zemin katında bulunan Gelir Şube Müdürlüğü'ne, Yarhasanlar MASKİ Ek Hizmet Binasında bulunan Yapılandırma İşlemleri Müracaat ve Başvuru Noktasında yapılabileceği, merkez ilçeler dışındaki diğer tüm ilçelerde de Muhtarlık İşleri Şube Müdürlükleri'ndeki veznelere yapılabileceği bildirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne borcu olan vatandaşlar/mükellefler başvuru ve müracaat noktalarından 31 Ağustos 2021 günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecekler. Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidar, içinde bulunulan pandemi sürecinde yapılandırma işlemlerine yönelik başvuruların alınması konusunda vatandaşlara gerekli kolaylıkların sağlandığını belirterek, internet üzerinden yapılandırma işlemi yapmak isteyen mükellefler için Manisa Büyükşehir Belediyesi web sitesi (www.manisa.bel.tr) üzerinden de yapılandırma müracaat ve başvuru işlemlerinin yapılabileceğini belirtti.
Ayrıca, yapılandırma işlemleri için son günlerde yaşanabilecek yoğunluk sebebiyle korona virüs tedbirleri kapsamında, maske ve sosyal mesafe kuralları da göz önünde bulundurularak, vatandaşların en kısa sürede yapılandırma başvurularını yapmasının önemine dikkat çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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