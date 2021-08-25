Kırsalda yol çalışmaları hız kesmiyor

Manisa’da tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerdeki kalkınmayı ve ulaşım olanaklarını arttırmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi ile Şehzadeler ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi arasındaki bağlantıyı sağlayan yolda asfaltlama çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalleleri birbirine bağlayan alternatif yollardaki asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Saruhanlı ilçesi Koldere Mahallesi ile Şehzadeler ilçesine bağlı Çavuşoğlu Mahallesi arasındaki güzergahta yol yapım çalışmaları başladı. 6 kilometrelik yol ağını kapsayan çalışmayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Yüncüoğlu, Saruhanlı Belediyesi Meclis Üyesi Bayram Gür Demir, Saruhanlı Muhtarlık İşleri Müdürü Serdar Özgedik, Koldere Mahalle Muhtarı İbrahim Durbay, Gümülceli Mahalle Muhtarı Murat Güleryüz, Çavuşoğlu Mahalle Muhtarı Fahri Sağır ve Yeniharmandalı Mahalle Muhtarı Veysel Akkoyun ile birlikte inceledi.

Yol çalışmalarının yapıldığı noktada muhtarları bilgilendiren Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “2021 asfalt sezonunda 525 kilometrelik yolu asfaltladık. Cengiz Ergün Başkanımızın belirttiği 1200 kilometrelik hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Önümüzde yaklaşık 2 buçuk aylık bir süremiz var. Tabi bu başarı; şantiyelerin, asfalt emekçilerinin başarısıdır. Gece gündüz, cumartesi pazar demeden çalışmalar devam ediyor. Yaptığımız çalışmaların ardından muhtarlarımızın, vatandaşlarımızın memnuniyetini görüyoruz, bu da bizleri mutlu ve huzurlu ediyor” diye konuştu.

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