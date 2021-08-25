Manisa’da orman yangını başladı Manisa’nın Kula ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale ediliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa’nın Kula ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. İlk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönüm orman alanı küle dönerken, orman ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor.

Manisa’nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi ile Eroğlu Mahallesi arasında kalan Çelengöz Barajı üzerinde ormanlık alanda yangın başladı. Saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangınında ilk belirlemelere göre yaklaşık 100 dönümlük ormanlık alan küle dönerken, yangına orman ve itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.