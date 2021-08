Alaşehir Halk Eğitim Merkezi teşekkür belgesi aldı

Manisa'nın Alaşehir İlçe Halk Eğitim Merkezi, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında Milli Eğitim Bakanlığından teşekkür belgesi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Alaşehir Halk Eğitimi Merkezine Teşekkür Belgesi verildi. 172 alanda açılan kursla 5 bin 701 kursiyere eğitim veren Alaşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hem bireysel ve toplumsal gelişime hem de istihdama yönelik sunduğu katkılardan dolayı teşekkür belgesi almaya hak kazandı.

Aldıkları teşekkür belgesiyle gurur yaşadıklarını söyleyen Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez "Bakanlığımız Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde yapmış olduğumuz çalışmalardan ötürü teşekkür belgesi ile ödüllendirildik. Yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarda emeği geçen kursiyerlerimize, öğrencilerimize, usta Öğretici ve öğretmenlerimize, idari personellerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce 'Her yaşta, her yerde, herkese eğitim' sloganı ile yürüttüğümüz hizmeti, örgün eğitimin yanında örgün eğitim dışına çıkmış bütün yaş gruplarına kişisel gelişim, meslek edindirme, kültürel, sportif ve hobi kursları ile eğitim faaliyetlerini yürütmekteyiz. Hayat Boyu Öğrenme kapsamında 72 Alanda 2 bin 738 mesleki kurs 963 genel kurs olmak üzere toplam 3 bin 701 kurs modülümüz bulunmakta. Bu kurslarımız yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.

Yaptığımız çalışmalarla Alaşehir’de her yaştan vatandaşımızın kurslarımızdan faydalanmalarını sağlıyoruz. Hedefimiz daha fazla kurs çeşidi ile daha fazla kursiyerlere erişmek, üretmek, üretime yönelik kurslar düzenlemek, istihdama katkı sağlamak, kişisel gelişimi desteklemek, girişimcileri cesaretlendirmek, ustalarımızla zanaatkarlarımıza destek olmaktır. Vatandaşlarımızı aynı zamanda estetik değerlerle buluşturarak kaliteli vakit geçirmelerine yardımcı oluyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.