Şehzadeler Belediyesi her yıl 100 kilometre ova yolu asfaltlamayı hedefliyor Başkan Çelik: “Çiftçilerimizin rahatı için çalışmaya devam edeceğiz”

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bu yıl başlayan ova yolları asfalt çalışmaları kapsamında, Aşağıçobanisa, Hamzabeyli ve Yeşilköy mahallelerinde yapılan yollarda incelemelerde bulundu. 320 bin dönüm verimli tarım arazisi bulunan ilçede üreticilere destek olmak için her yıl 100 kilometre ova yolunun asfaltlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Çelik, bu çalışma için 10 milyon liralık bir yatırım yaptıklarını belirtti.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçtiğimiz ay Şehzadeler ovasında başlatılan ova yolları asfalt kaplama çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler esnasında Başkan Çelik’e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tülay Şentürk, AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Tonguç, Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Bilal Demir, Aşağıçobanisa, Hamzabeyli ve Yeşilköy mahalle muhtarları ile teknik personel de eşlik etti.

Şehzadeler Belediyesi olarak çiftçilerin arazilerine rahatlıkla ulaşması için 2014 yılından bu yana ova yollarında hummalı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Başkan Çelik, “Ova yollarında başlatmış olduğumuz ve çiftçilerimizin yoğun olarak kullandığı ana arterlerde ova yolu soğuk asfalt kaplama çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz ay başlattığımız çalışma ile ekiplerimiz bu güne kadar 35 kilometre ova yolu asfaltlaması gerçekleştirdiler. 320 bin dönüm tarım arazisi olan Şehzadeler'imizde hedefimiz bu yıl çiftçilerimizin en çok kullandığı arterlerde 100 kilometrelik soğuk asfalt çalışması gerçekleştirmek. İnşallah bundan sonra da her yıl ova yollarımızı bu şekilde soğuk asfaltla kaplayacağız. Şehzadeler Belediyesi olarak bu konuda 10 Milyon liralık ciddi bir yatırım yapıyoruz. Üreticilerimiz için helal olsun. Onların arazilerine daha rahat bir şekilde ulaşmalarını ve ürünlerini pazara çok daha rahatça çıkarmalarını istiyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak göreve geldiğimiz 2014 yılından bu zaman kadar yine çiftçilerimizin rahatı için 4 bin 500 kilometre malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yapmıştık. Bu yıl bu noktadaki hizmetimizin kalitesini daha da artırarak, hedefimiz her yıl 100 kilometre ova yolunu soğuk asfalt ile kaplamak. İnşallah bu çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Bu aşırı sıcak yaz günlerinde bu hizmeti kesintisiz olarak sürdüren çalışma arkadaşlarımıza emek ve gayretleri için çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğumuz bu hizmetimiz tüm çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi.

Aşağıçobanisa Mahallesinde çiftçilerin büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Muhtar Yahya Yüksel, “Aşağıçobanisa mahalle halkımız adına değerli Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu yapılan yollar sayesinde çiftçilerimiz arazilerine çok rahat bir şekilde gidip geliyorlar” dedi.

Hamzabeyli Mahallesinde yapılan ova yolları çalışmasıyla çiftçilerin adeta çağ atladığını ifade eden Hamzabeyli Mahalle Muhtarı Sami Türk, “Öncelikle bu hizmetlerin mahallemize kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz mahalle olarak büyük çoğunluğumuz çiftçilikle uğraşan bir mahalleyiz. Yapılan bu çalışma ile birlikte ovalarımız gerçekten de çağ atladı. Arazilerimize çok daha rahat bir şekilde gidip gelebiliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan incelemelerin ardından Başkan Çelik ve beraberindeki heyet, Yeşilköy Mahallesinde bir üzüm sergisini ziyaret ederek üretici ve çalışanlarla bir süre sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.