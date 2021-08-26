‘Değerli Zamanlar’ projesi ile çocuk ve gençler için spordan sanata ücretsiz eğitimler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin gelişimine değer katmak amacıyla organize edilen ‘Değerli Zamanlar’ Projesi, Manisa'da tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa genelinde yoğun ilgiye sahne olan projede, spordan sanata çok sayıda alanda ücretsiz eğitimler veriliyor. Değerli Zamanlar projesi kapsamında 1023 yaş arası gençler; atıcılık, atletizm, badminton, basketbol, bocce, cimnastik, eskrim, futbol, geleneksel okçuluk, judo, masa tenisi, okçuluk, satranç tekvando, tenis, voleybol ve yüzme gibi sporsal eğitimlerin yanı sıra enstrüman, halk oyunları, ses eğitimi ve tiyatro gibi sanatsal eğitimler alabiliyor. Uzman eğitmenler eşliğinde yaz kış devam eden eğitimler için kayıtlar, Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde devam ediyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, gençleri ‘Değerli Zamanlar’ eğitimlerine davet ederek, "Değerli Zamanlar, gençlerimizi hem sporla hem de sanatla buluşturan önemli bir proje. Onların gelişimlerine katkı sağlamak ve boş zamanlarını değerli hale getirmek için seferberiz. Modern tesislerimiz tüm gençlerimize sonuna kadar açıktır." dedi.

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