Öğretmenler, okulu masal kahramanlarıyla süsledi



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)MANİSA'da, iki gönüllü kadın öğretmen, görev yaptıkları okulun iç duvarlarına Türk masal kahramanlarını ve çizgi film karakterlerini çizerek, okulu renklendirdi. Okul öncesi çocukların okula uyumunun hızlanmasının amaçlayan gönüllü öğretmenler, eğitime katkıda bulundu.

Manisa'nın Yunusemre İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri öğretmenleri Derya Kılıçatan ve Şevval Nalbant, okul öncesi çocuklarının okula uyumunun hızlanması ve Covid-19'un çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak adına sosyal sorumluluk projesi hazırladı. Gönüllü öğretmenler, proje kapsamında okulun iç duvarlarına Türk masal kahramanlarını ve çizgi film karakterlerini çizdi. Çizimlerle süslenen duvarlar, bambaşka bir görünüme kavuşarak renklendi.

Çalışmanın öğrencilere katkı sunacağına inandığını belirten İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmeni Derya Kılıçatan, "Okulumuzda 4 adet okul öncesi atölyemiz mevcut. Burada 80 öğrencimiz okul öncesi eğitimi alıyor. Öğrencilerimize jest yaparak atölyelerimizde masal odaları oluşturduk. Seval öğretmenin de yardımıyla okulun duvarlarını Türk masal kahramanları ve çizgi film karakterleriyle süsledik. Öğrencilerimizi renge odaklayarak, renk bilgilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca öğrencilerimiz Türk masal kahramanlarımızı tanıyarak, kendi kültürümüze hakim olmasını da istedik. Okulumuz renklendi, öğrencilerimize güzel bir şekilde katkısının olacağına inanıyorum" diye konuştu.

İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmeni Şevval Nalbant ise, "Okulumuzun anasınıfı atölye duvarlarına Türk masal kahramanları ve çizgi film karakterlerini çizme çalışması yaptık. Öğrencilerimiz Covid-19 nedeniyle okula gelememişlerdi. Bu sene geldiklerinde gördükleri renkli görüntüler ile Covid-19'un olumsuz etkilerinden kurtulmalarını istedik. Güzel bir çalışma oldu, projemizin uygulanmasında bize desteklerini esirgemeyen okul idarecilerimize teşekkür ederiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2021-08-27 10:01:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.