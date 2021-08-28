Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi



Ersan ERDOĞANNurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde şerit ihlali yapan otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ramazan Çetinkaya (67), eşi Hayriye Çetinkaya (61), midibüs şoförü İsmail Uçar (59) ile Mahmut Bozkurt'un (28) cenazeleri memleketleri Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, SalihliAlaşehir karayolu Kantar mevkisinde meydana geldi. Alaşehir yönünden Salihli'ye giden Ramazan Çetinkaya (67) yönetimindeki 35 BUF 96 plakalı otomobil, şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen İsmail Uçar (59) yönetimindeki 45 J 4756 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs şarampole devrildi, otomobil ise takla atarak tarlaya savruldu. Otomobilde sıkışan Ramazan Çetinkaya, eşi Hayriye Çetinkaya, midibüs şoförü İsmail Uçar ve yolculardan Mahmut Bozkurt'un yaşamını yitirdi.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, bugün memleketleri Alaşehir ilçesinde toprağa verildi.

Mahmut Bozkurt için saat 11.30´da Çağlayan Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan baba Macit Bozkurt ve anne Elif Bozkurt, gözyaşlarını tutamadı. Anne Bozkurt'un "Beni duyuyorsan kalk' feryadı yürek dağladı. Kılınan cenaze namazın ardından Bozkurt, toprağa verildi.

Midibüs sürücüsü evli ve 2 çocuk babası İsmail Uçar için de Yeni Mahalle Hilal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Uçar, Alaşehir Yeni Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

2 çocuk ve 3 torun sahibi RamazanAyşe Çetinkaya çiftinin cenaze namazı da Sarısu Mahallesi Kadı Şeyh Camii'nde kılındı. Namaz öncesi Hayriye Çetinkaya'nın tabutuna yemeni konuldu. Cenazede oğlu Ferdi Çetinkaya ve kızı Ferda İzmirlioğlu tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Çiftin cenazesi dün akşam gitmek için yola çıktıkları Ilgın Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Bu arada, Çetinkaya çiftinin birbirini çok sevdiğini ve kardeşi Hüseyin Çetinkaya ve yakın çevrelerine "Ölürsek beraber ölelim, biz birbirimizden ayrı yaşayamayız" diye söyledikleri belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Ersan ERDOĞANNurettin DOĞAN

2021-08-28 15:41:54



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