Manisa'daki kazada ölen 4 kişi toprağa verildi (2)

4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Manisa'nın Salihli ilçesinde şerit ihlali yapan otomobil ile işçi servisinin çarpıştığı kazada, Ramazan Çetinkaya (67), eşi Hayriye Çetinkaya (61), midibüs şoförü İsmail Uçar (59) ile Mahmut Bozkurt'un (28) hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Yapılan araştırmada, bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kamerasını inceleyen ekipler kaza anına ilişkin görüntüleri tespit etti.
KAZAYA SEBEP OLAN TRAKTÖR OLAY YERİNDEN KAÇTI
Görüntüde, arazi yolundan Salihli-Alaşehir karayoluna çıkan römorklu traktörün kazaya sebep olduğu ve kazanın ardından sürücünün traktör ile olay yerinden kaçtığı görüldü. Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)-DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2021-08-29 00:08:37
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.