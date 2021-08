Köylünün hayali gerçeğe döndü Şehzadeler Belediyesi kırsal mahallelerdeki ova yollarını asfaltlamaya devam ediyor Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ve Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik Güzelköy’de çalışmaları inceledi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara, Güzelköy Mahallesinde ova yolu asfaltlama çalışması yapan Şehzadeler Belediyesi ekiplerini ziyaret ederek çalışmaları yakından inceledi. Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak çiftçilerimizin bu hayalini gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Eskiden çiftçilerimizin traktörlerle dahi zorluklarla gitti ova yollarında asfalt kaplama çalışması yapıyoruz.” dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediyesi tarafından Güzelköy Mahallesinde yapılan ovayolu asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Çelik ve Kaymakam Çaykara’ya Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu, Güzelköy Mahalle Muhtarı Arif Akbulut ve belediye teknik ekipleri eşlik etti.



Çiftçimizin hayalini gerçeğe dönüştürüyoruz"

Yapılan ova yolu asfalt çalışmasının çiftçilere büyük kolaylıklar sağlayacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Ova yollarında asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Gerçekten de böylesine sıcak havalarda özellikle de 180 derece sıcak olan asfalt malzemesi olan zift varken çok zorlu bir çalışma yürütüyorlar. Böylesine özverili bir çalışma yürüten mesai arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şehzadeler Belediyesi olarak çiftçilerimizin bu hayalini gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Eskiden çiftçilerimizin traktörlerle dahi zorluklarla gitti ova yollarında asfalt kaplama çalışması yapıyoruz. Şehzadeler'imiz 320 bin dönüm, her bölgesinde farklı ürünler yetişen mümbit tarım arazisine sahip bir tarım şehri. Bu nedenle çiftçilerimiz her şeyin en güzeline layıktır. Bu nedenle ovamızda ki ana arterleri soğuk asfaltla kaplayıp, çiftçilerimizin arazilerine rahatlıkla ulaşmasını sağlıyoruz. Bu çalışmalarımız tüm üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.



“Asfalt çalışması mahallemiz için büyük bir hizmet”

Güzelköy Mahallesinde yapılan ova yolu asfalt çalışmasının hem çiftçiler hem de mahalle sakinleri için büyük bir hizmet olduğunu söyleyen Güzelköy Mahalle Muhtarı Arif Akbulut “Bugün Güzelköy Mahallemizin ovasına yapmış olduğunuz bu hizmet gerçekten de çok büyük bir hizmet. Yıllardan beri çiftçilerimiz ova yollarında böyle bir çalışma görmediler. Bu yolların yapılmasında emeği geçen başta Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik’e, bize her türlü destek olan değerli Kaymakamımız Cemal Hüsnü Çaykara’ya ve tüm belediye çalışanlarına Mahallem adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.



“Arazimize daha rahat ulaşacağız”

Güzelköy Mahallesinde uzun yıllardır çiftçilik yaptığını belirten İsa Keskin, “Yollarımızın asfaltla kaplanması biz çiftçileri hasat zamanı tozdan ve çamurdan kurtarıyor. Arazilerimize gidip gelirken artık çok daha rahat bir şekilde yolculuk yapacağız. Bu güzel hizmetin tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” derken, Güzelköy Mahallesinde yapılan hizmet nedeni ile büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Hacı Halil Keskin de Başkan Çelik ve çalışanlara teşekkür etti.



“Üretim daha verimli hale gelecektir”

Yapılan asfaltlama çalışması ile üretimin daha verimli hale geleceğini ifade eden Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise şunları söyledi: “Geçtiğimiz aylarda Güzelköy Mahallemize yaptığımız bir ziyarette Muhtarımız ve vatandaşlarımız yolların durumunu sormuşlardı. Bugünde bölgede ki üreticilerimizin talep ettiği alanlarda asfalt çalışması yapılıyor. Belediye ekipleri Güzelköy Mahallemizde ciddi bir asfalt çalışması yapıyorlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu bölge üzüm üretimi açısından önemli bir bölge. Üreticilerimiz bu asfalt çalışmalarının ardından arazilerine daha rahat ulaşacaklar. Üretimlerini daha verimli hale getirecekler. Yapılan bu hizmet üreticilerimizin gündelik hayatına dokunan önemli bir hizmet oldu. Bu hizmetlerin birebir vatandaşlarımıza ulaşması biz idareciler içinde mutluluk verici oluyor. Bu çalışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.