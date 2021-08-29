Somaspor son provada Akhisarspor'a fark attı

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig'deki Manisa temsilcileri Somaspor ve Akhisarspor'u sezon öncesi son provada karşı karşıya getiren hazırlık maçında gülen taraf 3-0'lık skorla siyah-beyazlılar oldu. Geçen sezon 1'inci Lig'den düşen Akhisarspor ve 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e yükselen Somaspor, Spor Toto Akhisar Stadı'nda lige 1 hafta kala karşılaştı. Somaspor, rakibini 12, 24 ve 43'üncü dakikalarda Yusuf Abdioğlu'nun 3 golüyle mağlup etti. Ligde Beyaz Grup'ta yer alan, sezon öncesi genç oyuncuların kaldığı kadrosunu transfer yasağı nedeniyle takviye edemeyen Akhisarspor, ilk maçında 5 Eylül Pazar günü deplasmanda Zolguldak Kömürspor, Kırmızı Grup'taki Somaspor ise aynı gün evinde Niğde Anadolu FK'yla oynayacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2021-08-29 12:07:04



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