Takla atan hafif ticari aracın sürücüsü kurtarılamadı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz



Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde takla atan hafif ticari aracın sürücüsü İsmet Akaydın (33) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Salihli'nin kırsal Çayköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Gölmarmara'dan Salihli ilçesi yönüne giden İsmet Akaydın, kullandığı 45 SC 0088 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, savrulup, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan araç sürücüsü Akaydın, sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Akaydın, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-08-29 13:08:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.