Manisa Futbol Kulübü fırtına gibi



MANİSA (DHA) Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig'de ilk 2 maçında İstanbulspor'u 4-3, Denizlispor'u da 1-0 yenerek sezona müthiş başlayan Manisa Futbol Kulübü, Gençlerbirliği deplasmanında da şov yaptı. Geçen sezon Süper Lig'e veda eden rakibini 3-0 yenen siyah beyazlılar 3'te 3 yaparak milli araya Ümraniyespor ve Eyüpspor'la birlikte 9 puanla zirveyi paylaşarak girdi. Şimdiden Süper Lig yarışına ağırlığını koyan Manisa Futbol Kulübü, geçen sezondan beri sürdürdüğü yenilmezlik serisini de 39 maça çıkardı.

Rakibini yeni yabancılarından Tormin ve Kouter'in yanı sıra Nizamettin'in penaltı golüyle rahat mağlup eden Manisa ekibinde teknik direktör Serkan Özbalta, zorlu bir maçı kayıpsız geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi. Özbalta, "Oyuncularımı kutluyorum. Çok iyi mücadele ettik. Milli araya 3'te 3 yapıp girdik. Bu süreci yine en iyi şekilde değerlendirmek amacındayız. Üzerine koyarak gideceğiz" diye konuştu.

Manisa Futbol Kulübü aranın ardından evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşı karşıya gelecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2021-08-30 12:03:14



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