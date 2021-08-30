MTSO'dan 30 Ağustos'a özel sergi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılını anlamlı bir etkinlikle kutladı. Manisa TSO tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda Atatürk konulu 30 Ağustos Zafer Bayramı fotoğraf sergisi açıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan katıldı. Vali Karadeniz ve protokol üyeleri sergiyi gezerek eserleri inceledi. Davetlilere MTSO tarafından Atatürk fotoğrafı baskılı şapka ve aşure ikram edildi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası adına sergiye katılan herkese teşekkür eden Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, “30 Ağustos Bayramımız milletimize hayırlı olsun. 30 Ağustos sadece bir tarih değil, 30 Ağustos Anadolu’da ve tüm dünyada yaşayan Türklerin ebedi yurt olma noktasında Anadolu’nun mühürlendiği ve tescillendiği gündür. Devletimizin kurucusu ve ebedi komutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki bugünün anlam ve önemini bize düşen bu şekilde etkinliklerle her zaman gençlerimize ve bizden sonra gelecek olan nesillere aktarmaktır. Şu bir gerçek pandemi var. Pandemide insanlar bazı alışkanlıklardan feragat edebilir ama milli bayramları ve bugünkü var oluşumuzun yegane temeli olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve vatanımız için kanlarını seve seve döken şehit olan şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcunu ödeme noktasında bizlerin elinden genle her türlü imkanı kullanarak bunu gençlerde öğretme gerekliliği kanaatindeyim. 30 Ağustos ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşuyla beraber bu ülkedeki milli egemenliğe dayalı, millet egemenliğine dayalı bir sistemin Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından da millet zihniyeti dökülmesi ve yaşatılması noktasında da önemli bir gündür. 30 Ağustos’u, 29 Ekim’i, 23 Nisan’ı, 19 Mayıs’ı gençlerimize anlatmak durumundayız” dedi.

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