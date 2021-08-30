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Manisa'da TIR, 4 araca çarptı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var (1)

DHA

Manisa'da TIR, 4 araca çarptı: 3 ölü, çok sayıda yaralı var (1)


Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile çarptığı kazada, 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmirAnkara kara yolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile, hızla gelen bir TIR çaptı. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI
2021-08-30 18:19:10

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