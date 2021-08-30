

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, bir TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen 2 TIR ve 2 otomobile çarptığı kazada 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmirAnkara kara yolu Demirci Yol Kavşağı'nda meydana geldi. Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün ismi belirlenemeyen 31 K 1060 plakalı mısır yüklü TIR, kırmızı ışıkta bekleyen sürücüleri tespit edilemeyen 35 GZ 130 ve 45 RA 3368 plakalı iki otomobil ile TIR'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. can pazarının yaşandığı kazada demir yığını haline dönüşen otomobillerde sıkışan Ayşe ve Osman Muslu ile Sevilay Şahane'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Atakan Muslu (14), Şevket Batuhan Muslu (18), Erol Bekleyen (41), Ali Civan (40) ve Selahattin Sevil (66) ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan Atakan ve Şevket Batuhan Muslu'nun durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2021-08-30 23:24:20



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