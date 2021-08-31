Zeynep Bastık Akhisar’da konser verdi

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30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde ünlü sanatçı Zeynep Bastık Akhisar'da sahne aldı. Ünlü sanatçı, birbirinden güzel şarkılarıyla Akhisarlıları büyüledi.

Yaklaşık 1 buçuk saat sahnede kalan ünlü sanatçı Zeynep Bastık, repertuarındaki en sevilen şarkıları Akhisarlı dinleyicileri için seslendirdi. Akhisarlılar, tüm şarkıları tek bir ağızdan söylerken, cep telefonları ve Türk bayrakları ile şarkılara eşlik etti. Akhisarlıların enerjisine hayran kaldığını ifade eden ünlü sanatçı Bastık, Akhisar’da sahne aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek mutluluğunu dinleyicileri ile paylaştı.

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