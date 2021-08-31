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Metruk binada çıkan yangın korkuttu Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 3 katlı boş durumdaki metruk binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının diğer binalara sıçramasını engelledi

İHA

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 3 katlı boş durumdaki metruk binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının diğer binalara sıçramasını engelledi.

Metruk binada çıkan yangın korkuttu Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 3 katlı boş durumdaki metruk binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının diğer binalara sıçramasını engelledi

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 3 katlı boş durumdaki metruk binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının diğer binalara sıçramasını engelledi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen yangında boş durumda olan daire tamamen yandı. Beşeylül Mahallesi İnkılap Caddesi'nde Fedai Gün’e ait olduğu öğrenilen binanın 3. katında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ahşap çatısı olan dairenin çatısı ve içi tamamen yanarken yangında evde kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangının çevre binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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