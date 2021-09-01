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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu’nun tarihi fotoğraflarla anlatıldı

İHA

Turgutlu’nun tarihi fotoğraflarla anlatıldı

Turgutlu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’nin ikinci gününde Turgutlu’nun geçmişine ışık tutuldu.
Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri’nin ikinci gününde Turgutlu Kent Müzesi Sorumlusu Mehmet Gökyayla tarafından “Yangın öncesi ve sonrası fotoğraflarla Turgutlu” sunumu yapıldı. Eski Belediye Binasında gerçekleşen programda, Turgutlu ve bölgenin tarihini temelinden etkileyen, Yunan birliklerinin Türk ordusunun önünden kaçarken ilçede çıkardıkları yangın sonucunda kentte meydana gelen değişim, Kent Müzesi arşivinden seçilen birbirinden önemli çok sayıda fotoğraf ve bir video filmiyle katılımcılara anlatıldı.

Çocuklar sokak tiyatrosunun keyfini çıkardı
Merkez ve kırsal mahallelerde farklı noktalarda düzenlenecek “En Güçlü Kim?” Sokak Tiyatrosu ise Dağyeniköy ve Dağmarmara Mahallelerinde sahneledikleri oyunla başladı. Çocukları tiyatro ile buluşturan “En Güçlü Kim?” oyuncuları çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Kent Müzesi Sorumlumuz Mehmet Gökyayla ve ekibi Turgutlu’muzun tarihinde yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan, kentimizde büyük bir değişimin yaşandığı yangının öncesini, sonrasını ve günümüzü nasıl etkilediğini farklı birçok noktadan bizlere aktardı. Bu tür çalışmaların ve katılımların artması bizler için çok değerli. Tarihimizi bilmek ve tarihimizle beraber yaşamak zorundayız. Kent Müzemizin zengin arşivinden yararlandığımız sunumu hazırlayan ve bizlerle buluşturan Kent Müzesi Sorumlumuz Mehmet Gökyayla ve ekibine teşekkür ederim. Bununla birlikte Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimize gelemeyen çocuklarımız ve ailelerini şenlik süresi boyunca tiyatroyla buluşturuyoruz. İlk olarak Dağyeniköy ve Dağmarmara Mahallelerimizde ‘En Güçlü Kim?’ oyununu çocuklarımızla birlikte izledik. Bizler için hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk yok” dedi.
‘Yangın öncesi ve sonrası fotoğraflarla Turgutlu’ programına Başkan Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser ile birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi Burhan Irk, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri de katıldı.

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