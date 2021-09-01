TÜBİTAK destekli 'Nükleer Bilimler Okulu' Projesi tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK destekli 'Nükleer Bilimler Okulu' Projesi tamamlandı

İHA

TÜBİTAK destekli 'Nükleer Bilimler Okulu' Projesi tamamlandı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilen ve TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programı kapsamında desteklenen 'Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu' proje etkinlikleri tamamlandı.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın video konferans yoluyla katıldığı proje toplantısının açılışında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Fehmi Bardak hazır bulundu.
Rektör Yardımcısı Kazaz, “Sayın başkanımıza üniversitemiz bünyesinde yürütülen TÜBİTAK destekli projelere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları programı kapsamında desteklenen 42 projeden 2 projeye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duymaktadır.” ifadelerine yer verdi. Proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Emre Uygur’dan proje ile ilgili bilgi alan TÜBİTAK Başkanı Mandal, katılımcılar ile görüştükten sonra şunları söyledi: “Türkiye gelişirken enerjiye olan ihtiyacı da artmaktadır. Bu ihtiyacın karşılanmasında nükleer enerji önemli bir yere sahiptir. Son yıllarda Türkiye’de bu alanda atılan adımlara ek olarak yeni 4. Nesil nükleer reaktörler üzerine çalışılması gerekmektedir. Bu açıdan söz konusu projeye katılım sağlayan öğretmenlerin yetiştireceği öğrencilerin ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yapması noktasında doğru ve bilimsel bilgilerle yönlendirilmesi açısından projeyi önemsiyoruz. Proje etkinliklerini yürüten Manisa Celal Bayar Üniversitemizi ve paydaş kurumlarımızı, proje ekibini ve katılımcıları yürekten kutluyorum.”
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Prof. Ümit Doğay Arınç kültür merkezinde gerçekleşen kapanış töreninde konuşan Proje Yürütücüsü Uygur, “Projemizin yazım aşamasından uygulanmasına kadar her aşamada destek veren Başta Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Ataç ve üniversite yönetimimize şükranlarımı sunuyorum. Projemize destek veren TÜBİTAK başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, kıymetli vaktini ayırarak bizlerle olan Cumhurbaşkanlığı Bilim Danışmanı Prof. Dr. Uğur Çevik’e, TÜBİTAK Bilimsel Eserler Editörü Dr. Mustafa Orhan’a, paydaş kurumlarımız olan Ege Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre Belediye Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Ayrıca proje çalışmaları münferit olmayıp bir ekip işi olup, ekibimizde bulunan araştırmacılarımıza, eğitmenlerimize, rehberlerimize ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kazaz ise şunları söyledi: “TÜBİTAK 4005 programı kapsamında 42 projeden 2 proje Manisa Celal Bayar Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilmektedir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi yürütücülüğünde, TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları destekleme programı kapsamında desteklenen 'Bilim Sanat Merkezlerinde Görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine Yönelik Nükleer Bilimler Okulu' başlıklı projenin amacı; Bilim Sanat merkezlerinde görevli Fen Bilimleri Öğretmenlerine nükleer bilimler ile ilgili tarafsız ve bilimsel gerçeklere dayalı eğitim vermek olarak belirlenirken, projede hedef kitle olarak bilim ve sanat merkezlerinde (BİLSEM) görevli Fen Bilimleri öğretmenleri seçilmiştir. Bunlardan biri olan projemizde Türkiye’nin nükleer enerji santralinin kurulduğu Mersin iliyle beraber Türkiye’nin çeşitli illerinde görevli 25 öğretmenin katılımıyla nükleer bilimlerin günümüz teknolojisiyle entegre bir biçimde, katılımcı merkezli, konuya yönelik ilgi ve merak uyandıran, konu ile ilgili son teknolojik yöntem ve tekniklere yönelik bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar eşliğinde, sadece enerji alanıyla değil, tıp, endüstri ve arkeoloji alanlarındaki uygulamaları da içerecek şekilde dijital öğrenme araçları ile entegreli bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Projemiz Manisa Celal Bayar Üniversitesinin yürütücülüğüyle beraber Ege Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yunusemre Belediye Başkanlığı paydaş kurum olarak yer almaktadır. Projemize destek veren tüm paydaş kurumlarımızı, proje yürütücümüzü ve ekibini, siz değerli katılımcılarımızı yürekten kutluyor, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."
Tören, teşekkür ve katılım belgelerinin dağıtılması ve tüm katılımcıların yer aldığı aile fotoğrafının çekilmesi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutlu Belediyesinin Kitap Fuarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinin Kitap Fuarına yoğun ilgi
Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya damga vurdu
YEREL HABERLER Şehzadeler’in sporcuları şampiyonaya damga vurdu
Karafil'den barışın hakim olduğu bir dünya çağrısı
YEREL HABERLER Karafil'den barışın hakim olduğu bir dünya çağrısı
Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti Manisa'nın Alaşehir ilçesinde konser veren Niran Ünsal sahne performansıyla göz doldurdu Sahnede tabla, kaşık ve davul çalan Ünsal, vatandaşları coşturdu
YEREL HABERLER Niran Ünsal sahne şovuyla mest etti Manisa'nın ...
Turgutlu’nun tarihi fotoğraflarla anlatıldı
YEREL HABERLER Turgutlu’nun tarihi fotoğraflarla anlatıldı
Yapışkan Andız Otu kanser hastalarının aradığı bitki oldu Akhisarlı Lokman Hekim İsmail Yıldırım: “Andız Otu’nu kanser hastalarına tavsiye ediyoruz” "Çıkan sonuç inanılmazdı. Hastanın akciğerindeki tümör tamamen yok olmuştu" “Birçok üniversitede araştırılan bitkiler arasında olduğunu biliyoruz. Araştırma sonunda inanıyorum ki andız otu kanser tedavisinde kullanılacak”
YEREL HABERLER Yapışkan Andız Otu kanser hastalarının aradığı bitki ...
Birçok suçtan aranan şüpheli, kanepenin altındaki çukurda yakalandı
YEREL HABERLER Birçok suçtan aranan şüpheli, kanepenin altındaki ...
Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında (3)
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ...
Salona kazdığı çukurun içinde yakalandı
YEREL HABERLER Salona kazdığı çukurun içinde yakalandı
Çalıştıkları kuyumcuyu soyan ikizlerden biri Manisa'da yakalandı
YEREL HABERLER Çalıştıkları kuyumcuyu soyan ikizlerden biri ...
Manisa’da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada tır sürücüsü tutuklandı Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpan tır sürücüsü tutuklandı Tutuklanan tır sürücüsü: “Ani fren sonrası dökülen mısırlar tırı kaydırdı”
YEREL HABERLER Manisa’da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada tır ...
Manisa'da orman yangını (2)
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını (2)
Manisa'da işçi servisi sulama kanalına devrildi
YEREL HABERLER Manisa'da işçi servisi sulama kanalına devrildi
Ortaköy Er Meydanına ek tribün yapılıyor
YEREL HABERLER Ortaköy Er Meydanına ek tribün yapılıyor
Şehzadeler Belediyesi yaz spor okulları sona erdi
YEREL HABERLER Şehzadeler Belediyesi yaz spor okulları sona erdi
Manisa'da orman yangını /Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını /Ek fotoğraf
Akhisar’daki orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Akhisar’daki orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'da orman yangını
YEREL HABERLER Manisa'da orman yangını
Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle taçlandırdı
YEREL HABERLER Turgutlu 30 Ağustos coşkusunu Ceylan Ertem konseriyle ...
Manisa Ovasına serilen binlerce ton üzüm renk cümbüşü oluşturdu Üzümler serildi İstanbul-İzmir yolu rengarenk oldu Üzümün yeşilden kahverengiye doğru renk geçişleri drone ile görüntülendi Manisa’nın dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümleri kurutulmaya devam ederken Manisa Ovasına serilen üzümler rengarenk görüntüler oluşturdu Bu sene üzüm fiyatlarının açıklanmasının geciktiğini kaydeden üreteciler bağbozumunun neredeyse tamamlanmak üzere olduğunu ancak hala fiyatların açıklanmamasının kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi
YEREL HABERLER Manisa Ovasına serilen binlerce ton üzüm renk cümbüşü ...
Manisa’da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada yeni detaylar Geride Muslu çiftinin sosyal medyada paylaştıkları mutluluk pozları kaldı Mısır yüklü tır, önünde ne varsa ezdi geçti Kazaya sebep olan sürücü: “Önümdeki araçlar aniden durunca, bende duramadım”
YEREL HABERLER Manisa’da 3 kişinin öldüğü katliam gibi kazada yeni ...
Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ölümüne neden olan TIR şoförü gözaltında
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta bekleyen 5 araca çarpıp 3 kişinin ...
Fetih Mescidi restorasyonu planlandı
YEREL HABERLER Fetih Mescidi restorasyonu planlandı
Metruk binada çıkan yangın korkuttu Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki 3 katlı boş durumdaki metruk binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangının diğer binalara sıçramasını engelledi
YEREL HABERLER Metruk binada çıkan yangın korkuttu Manisa'nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.