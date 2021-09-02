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Define hayaliyle taş köprüyü tahrip ettiler

DHA

Define hayaliyle taş köprüyü tahrip ettiler


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki 73 yıllık Değirmen Köprüsü'nün ayaklarında kazı yapan defineciler, yapının bir bölümündeki taşları söktü. Jandarma olayı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
İlçeye bağlı Pelitalan Mahallesi'ndeki Kocadere Çayı üzerindeki 73 yıllık taş köprüye define hayali peşinde koşanlar zarar verdi. Değirmen Köprüsü'nün ayaklarında kazı yapan defineciler, yapının bir bölümündeki taşları söktü. İhbar üzerine köprüye gelen jandarma ekipleri, yapıya kimin zarar verdiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.
Bölgede yaşayanlar ise köprünün bir an önce restore edilerek eski haline getirilmesini istedi.
Mahalleli Mustafa Ertürk (66), köprünün 1948 yılında 5 mahalle sakini tarafından yapıldığını belirterek, "1 gün önce tarlamı sulamaya geldim. Böyle bir durum yoktu. Ertesi gün geldiğimde, köprüyü bu şekilde buldum. Muhtemelen gece yaptılar. Defineciler öncelikle bu köprünün yeni bir köprü olduğunu bilsin. Burada define yok. Bu köprünün kim ve kimler tarafından yapıldığını babalarımız ve dedelerimiz biliyor. 5 mahalle sakini, yüzlerce insan, deve ve atlarla buraya taş getirip, köprüyü yapmış. Ama defineciler bu insanların emeklerini hiçe saymışlar. Köprüyü neredeyse yıkmışlar. Onarmak istedik ama SİT alanı diye dokunamıyoruz. 2 aydır yapan da yok. Defineciler burayı boşuna kazmış. Burada ne altını olacak, altın olması mümkün değil. Bu şekilde tarihimize zarar vermesinler" diye konuştu.
Nazif Uyumaz (53) ise, "Köprümüze bunun yapılması ayıp. Bunu yapanların ağır şekilde ceza almasını istiyoruz" dedi.
DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2021-09-02 10:53:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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