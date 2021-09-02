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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyesi ‘Çocuk Şenliği’ ile bir ilk daha imza attı

İHA

Turgutlu Belediyesi ‘Çocuk Şenliği’ ile bir ilk daha imza attı

Turgutlu Belediyesi, “Çocuk Şenliği” etkinliği ile çocuklar için bir ilke daha imza attı. Ortapark Yeşil Alanda kurulan “Çocuk Şenliği” alanının açılışını Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın çocuklarla birlikte yaptı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Tiyatrosu Ekibi ise “Yaşasın Demokrasi” oyununu sahneledi.
Her fırsatta çocukların yüzlerini güldürecek önemli çalışmaları hayata geçiren Turgutlu Belediyesi, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında bir ilke daha imza attı. Şenlik boyunca çocukların eğlenceli zamanlar geçirmeleri amacıyla gerçekleştirilen ‘Çocuk Şenliği’nin açılışı renkli görüntülere sahne oldu. Alanda çocuklarla bir araya gelen Başkan Çetin Akın, şenliğin açılışını da çocuklarla birlikte yaptı. Açılışın ardından alanda kurulan oyuncakları tek tek gezen Başkan Akın, çocukların yüzlerini boyadı, top atışları yaptı. Bununla birlikte Başkan Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın ile birlikte 1 Eylül Dünya Barış Günü Hatırası Tuvaline el izlerini de bıraktılar. Yapılan Çocuk Şenliği Turgutlu’da bir ilk olma özelliği de taşıyor. Çocuk Şenliği, 7 Eylül tarihine kadar 16.0023.00 saatleri arasında devam edecek.

AKM Çocuk Tiyatrosu ekibinden “Yaşasın Demokrasi” oyunu
Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinin üçüncü gününde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Çocuk Tiyatrosu ekibi, sahneledikleri “Yaşasın Demokrasi” oyunuyla büyük beğeni topladı. TUTSO Konferans Salonu’nda saat 20.00’da seyirciyle buluşan “Yaşasın Demokrasi” oyununa çocuklar başta olmak üzere çeşitli yaş gruplarından çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. “Yaşasın Demokrasi” oyununu Başkan Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz ve eşi, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan ile eşleri, oyunun yazarı Saadettin Öztürk ve daire müdürleriyle birlikte izledi.
“En Güçlü Kim?” Sokak tiyatrosu ise Çıkrıkçı ve Urganlı mahallelerinde çocuklarla buluştu. Başkan Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı, Urganlı Mahalle Muhtarı Tarık Kayabaş oyunları çocuklarla birlikte izledi.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlu'muzda çocuklarımız için bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şenlik alanımızı çocuklarımızla gezdik, sevinçlerine ortak olduk. Çocuklarımızın yüzlerindeki kocaman gülümseme ve neşeleri ise bizlere en güzel hediye oldu. AKM Çocuk Tiyatrosu ekibimiz ise çok başarılı bir oyuna imza attı. Hepsi geleceğin birer yıldızı olacak olan çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.
Çocuk Şenliğinin açılışına Başkan Çetin Akın ile birlikte Eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, Mustafa Biçer, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Maliz, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personelleri de katıldı.

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