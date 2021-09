Başkan Çelik’ten önemli açıklamalar

Şehzadeler Belediye Meclisi bir aylık aranın ardından eylül ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. 18 maddenin görüşülerek karara bağlandığı toplantıda Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, önemli açıklamalarda bulundu.

Şehzadeler Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı, dün akşam Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığında Kültür Sitesi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mecliste, Başkan Çelik belediyenin geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi vererek, önemli açıklamalar yaptı.



“Yangın ve sel felaketlerinde görevdeydik”

Geçtiğimiz ay ülkenin güney kesimlerinde etkili olan orman yangınları ile Sinop, Kastamonu ve Bartın illerinde meydana gelen sel felaketine değinen Başkan Çelik, “Bildiğiniz üzere geçtiğimiz ay ülkemizin güney kesimlerinde ciddi orman yangınları yaşandı ve bu yangınların söndürülmesi için büyük bir mücadele sergilendi. Bu mücadelede, Şehzadeler Belediyesi olarak gerek personelimiz ve gerekse de araçlarımızla, biz de yer aldık. Yangınların başladığı ilk andan itibaren yetkililer ile temas halinde olduk ve bize ihtiyaç duyulması halinde göreve hazır olduğumuzu ilettik. İhtiyaç duyulduğu andan itibaren de 11 personelimiz ile 1 dozer, 2 su tankeri, 2 arazi aracı, 1 kamyon ve 1 çekiciden oluşan araçlarımızı Milas ve Marmaris bölgelerinde görev almak üzere Orman Genel Müdürlüğü emrine verdik. Arkadaşlarımız bu bölgelerde 6 gün boyunca yangınların söndürülmesi için cansiperane görev yaptılar. Kendilerine gösterdikleri özverili çalışma için bir kez daha teşekkür ediyorum. Aynı günlerde Sinop, Kastamonu ve Bartın illerimizde de sel felaketi yaşandı. Bu bölgelere de Şehzadeler Belediyesi olarak içme suyu desteğinde bulunduk. Gerek yangınlar gerekse de sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu talihsiz olaylar aziz milletimizin zor dönemlerde nasıl kenetlenip, bir araya geldiğini bizlere bir kez daha gösterdi. Yediden yetmişe milletimiz yaraların sarılması için seferber oldu. Necip milletimize de duyarlılıkları için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.



“Verilen sözler bir bir tutuluyor”

Şehzadeler Belediyesi’nin hayata geçirdiği çalışmalara değinerek sözlerini sürdüren Başkan Çelik, “Bir tarım kenti olan ilçemizde daha önce gerçekleştirdiğimiz malzemeli ve malzemesiz ova yolu düzenleme çalışmalarında çıtayı yükselttik ve ova yollarında artık soğuk asfalt dönemine geçtik. Temmuz ayı içerisinde asfalt çalışmalarımızın startını, söz verdiğimiz üzere Karaoğlanlı Mahallemizden başlattık. Bu çalışmada hedefimiz her yıl ana arter yollarda 100 km asfalt yapmak. Şu anda yaklaşık 50 km ova yolunu soğuk asfaltla buluşturduk. Çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor. Bu yıl Şehzadelerin ova yolları için yaklaşık 10 milyon TL gibi bir yatırım yapıyoruz. Üreticilerimize, çiftçilerimize hayırlı olsun. Şehzadeler Belediyesi olarak, Sancaklıiğdecik Mahallemizde halkımıza söz verdiğimiz Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu ve Yenileme Alanı projemizi 2 milyon 256 bin 684 TL maliyetle, tamamlayarak, hizmete açtık. Hemşehrilerimize hayırlı olsun. Ev sahibi olamayan dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olabilmesi için uzun yıllardır harcadığımız çabaların karşılığını aldık. TOKİ tarafından Sancaklıbozköy Mahallemizde 85 milyon 873 bin TL maliyetle yapılacak 400 sosyal konutun inşaatı başladı. Rabbim kazasız belasız inşaatların tamamlanmasını, en kısa sürede konutları halkımıza teslim etmeyi nasip etsin.” diye konuştu.



Taş ocağına karşı mücadele

Şehzadeler’de meyveciliğin yaygın olduğu mahallelerde bir taş ocağı yapılmasının planlandığını aktaran ve belediyenin buna karşı verdiği mücadeleye değinen Başkan Çelik, “Kuzey yarımkürede kirazın ilk olarak üretildiği bölge olan ilçemizde, Sancaklıkayadibi ve Sancaklıuzunçınar Mahallelerimize ne yazık ki bir taş ocağı kurulması planlanıyor. Bununla ilgili de ÇED raporu çalışmaları devam ediyor. Şehzadeler Belediyesi olarak bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sancaklıbozköy, Sancaklıiğdecik, Sancaklıuzunçınar, Sancaklıçeşmebaşı ve Sancaklıkayadibi mahallelerimizdeki kiraz başta olmak üzere meyveciliği büyük ölçüde tehdit edecek olan bu çalışmanın, hayata geçirilmemesi için her türlü çalışmayı muhtarlarımız ile koordineli halde sürdürüyoruz. Konuyla ilgili dosyalarımızı hazırladık. Kaymakamlığımız ile konuyla ilgili görüşmeler yapıldı. Hazırladığımız dosyaları milletvekillerimize gönderdik. İnanıyoruz ki girişimlerimiz sonucunda planlama yeniden değerlendirilecek ve söz konusu taş ocağının kurulması başka bir bölgeye kaydırılacaktır. Konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.



Şehzadeler Belediyesi kültür yayınlarının 7. eseri çıktı

Şehzadeler Belediyesi Kültür Yayınlardan 7. eserin çıktığı bilgisini veren Başkan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehzadeler Belediyesi olarak Manisa’nın önde gelenlerini yeni nesillere tanıtmak amacıyla hazırladığımız kitaplara bir yenisini daha ekledik. ‘Manisa’nın Önde Gidenlerinden Şekerci Hüseyin Dede’ adıyla, Yazar Halit Develioğlu tarafından kaleme alınan kitap, Şehzadeler Belediyesi Kültür Yayınlarının 7. eseri olarak hazırlandı. Şekerci Hüseyin Dede fakirin, fukaranın, garibin, gurebanın babası olmuş, tarihi Bedesten karşısındaki küçücük dükkanında insanların maddi ve manevi sıkıntılarına çözüm bulmak için sabah namazından yatsı namazına kadar faaliyet göstermiş bir büyüğümüz, şehrimizin bir değeridir. İstedik ki Şekerci Hüseyin Dede’yi yeni nesiller de tanısın, anlasın. Manisa’dan böyle bir Allah Dostu geçti desin. Çalışmada emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu arada geçen hafta şekerci Hüseyin Dedemizin oğlu Recep Ahmet Ayçiçek’i de kaybettik. Kitabın hazırlanmasında kendisinin de çok büyük emekleri oldu. Allah rahmet eylesin. Bu vesile ailesine, dostlarına, yakınlarına katkıları için şükranlarımı sunuyorum. Okumak isteyenler kitabımızı belediyemizden ücretsiz olarak temin edebilir.”



Ağlayan Kaya Amfi Tiyatro yeniden hayat buldu

Şehzadeler Belediyesi’nin yeni bir kültür ve sanat faaliyetini başlattığını kaydeden Başkan Çelik, “Şehzadeler Belediyesi olarak yeni bir kültür sanat etkinliğimizin daha startını verdik. Ağlayan Kaya Amfi Tiyatroda hafta sonları açık hava sinema günleri etkinliği düzenliyoruz. Biliyorsunuz amfi tiyatro uzun yıllardır kullanılmıyordu. Etkinliğimizin ilkini geçtiğimiz hafta sonu ‘Ertuğrul 1890’ filmini hemşehrilerimiz ile buluşturarak gerçekleştirdik. Halkımızın ilgisi bizleri son derece memnun etti. Her hafta sonu yeni bir film gösterimi ile bu etkinliğimiz devam edecek.” şeklinde konuştu.



İlçede devam eden projeler

Şehzadeler'de devam eden projelere de değinen Başkan Çelik şu bilgileri verdi: “Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 1. Anafartalar Mahallesi ve Çarşı Mahallesi’nde 190 işyerini ilgilendiren, yaklaşık 16 milyon TL bir maliyetle, sokak sağlıklaştırması projesinin 3. etabını hayata geçireceğiz. Şehzadelerin kalbi diyebileceğimiz çarşımızda bilindiği üzere daha önce Büyükşehir Belediyemiz tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmaları etap etap yapılmıştı. Son kalan kısmın yarısını da Büyükşehir Belediyemizle birlikte yapacağız. Ben başta sayın Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, Büyükşehir Belediyemizin projelerle ilgili emek harcayan çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu çalışma çarşımızı daha da değerli, gelen turistlerin içlerine sinerek dolaşabilecekleri bir alan haline dönüştürecektir. Hayırlı uğurlu olsun. Yine Manisa Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yeni bir çalışmanın daha startını yakın zamanda vereceğiz. Bu çalışma kapsamında da Erler Caddesi, Alçıtepe Caddesi, Avni Gemicioğlu Caddesi ve Postane civarında yol kaldırım düzenlemesi ile aydınlatma çalışmaları yapacağız. Şehzadeler Beledisi olarak Manisa Valiliği ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Manisa Kalesi içerisinde yer alan Fetih Mescidi’ni restore ederek, günümüze kazandıracağız. Bunun protokolünü yapıp, kamuoyuna duyurmuştuk. Geçtiğimiz günlerde teknik ekiplerimiz Kültür Turizm Müdürlüğü teknik ekipleri ile bir araya gelerek, restorasyon çalışmalarının planlamasını yaptı. Yaklaşık iki ay sonra restorasyon ihalesine çıkacağız. Selimşahlar Mahallesi’nde yapımı devam eden Halı Saha ve Yazlık Düğün Salonu projemizde de yüklenici firma müteahhidinin hayatını kaybetmesi nedeniyle bir süre gecikme yaşandı. Gerekli hukuki işlemlerin tamamlanmasını bekledik. Bir ay içerisinde burayı teslim almayı planlıyoruz. Ahmet Bedevi Mahallesi’nde yaptığımız ve amatör spor kulüplerimizin hizmetine sunacağımız spor tesisimiz tamamlandı. Meclisimizin kararıyla buraya Emin Kaçar abimizin ismini verdik. Bu hafta içerisinde tesisimizi açmayı planlıyoruz. Eski adliye lojmanları olarak bildiğimiz alanda Millet Kıraathanesi ve Gençlik Merkezi yapacağız. Kasım ayı içerisinde de bu projemiz için ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Sancaklı Bozköy Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz Çok Amaçlı Salon, Açık Düğün Salonu, Büfe ve Çevre Düzenlemesi projesinde de çalışmalar devam ediyor. Şehzadeler Belediyesi olarak Türkiye Diyanet Vakfı iş birliği ile ilçemize bir aşevi kazandıracağız ve bunun protokolünü de imzalamıştık. Eylül ayı sonunda bu projemizin ihalesini yapmayı planlıyoruz. Çavuşoğlu Mahallemize de bir Çok Amaçlı Salon ve Muhtarlık Binası kazandıracağız. Bu projemizin de Eylül ayı sonu gibi ihalesini yapmayı planlıyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.”

Başkan Çelik’in açıklamalarının ardından meclis gündeminin görüşülmesine geçildi. Toplantıda 18 madde görüşülerek karara bağlanırken, bir sonraki meclis toplantısının 1 Ekim Cuma günü saat 17.00’de yapılacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.