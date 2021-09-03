Levent Gültekin Turgutlulu okurlarıyla buluştu

Turgutlu Belediyesi, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinin dördüncü gününde Levent Gültekin’i okurları ve izleyenleri ile buluşturdu. “En Güçlü Kim?” Sokak Tiyatrosu oyuncuları ise Avşar ve Derbent Mahallerinde çocukların yüzünü güldürdü.

Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerinin merakla beklenen etkinliklerinden biri olan Levent Gültekin söyleşisi Eski Belediye Binasında gerçekleşti. Gazeteci yazar Levent Gültekin programda, ülke ve dünya gündemine dair görüş ve değerlendirmelerini salonu hınca hınç dolduran Turgutlulular ile paylaştı. Levent Gültekin söyleşide katılımcıların sorularını da yanıtladı.



“Hayatımda aldığım en güzel hediye”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, program sonunda Ege Orman Vakfı işbirliğiyle 10 adet fidan bağışı ve Turgutluspor forması başta olmak üzere çok çeşitli hediyeleri Levent Gültekin’e takdim etti. Fidan bağışının hayatında aldığı en güzel hediye olduğunu ifade eden Levent Gültekin, hediyeler için Başkan Akın’a teşekkür etti.



Sokak Tiyatrosu Avşar ve Derbent mahallelerindeydi

Turgutlu Belediyesi, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleri boyunca merkez ve kırsal mahallelerde çocukları tiyatro ile buluşturmaya devam ediyor. “En Güçlü Kim?” Sokak Tiyatrosu oyuncuları Avşar ve Derbent mahallelerinde çocuklara eğlence dolu anlar yaşattı. Başkan Çetin Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Personel A.Ş. Genel Müdürü Orhan Eratıcı ve muhtarlar da oyunları çocuklarla birlikte izledi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin kazanımlarına sahip çıkmak, toplumda farkındalık yaratabilmek amacıyla ülkemizi karış karış gezen değerli gazeteciyazar Levent Gültekin’i, Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimiz kapsamında Turgutlu’muzda ağırlamaktan ve hemşehrilerimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduk. Keyifli bir söyleşiye imza atan Levent Gültekin’e ve programımıza ilgi gösterip katılan tüm hemşehrilerimize teşekkür ederim” dedi.

Levent Gültekin söyleşisine Başkan Çetin Akın ile birlikte Eşi Sabriye Akın, Kızı Gülce Akın, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş Ser, Mustafa Biçer, Meclis Üyeleri Burhan Irk, Hasan Yaman, İlhami Dinçer, CHP Kadın Kolları Başkanı Yıldız Kutluel, Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, daire müdürleri ve çok sayıda izleyici katıldı.

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