99 yıl önce olduğu gibi atlı birlikler ilçeye girdi Manisa’nın Selendi ilçesinde kurtuluş coşkusu her yeri sardı

Manisa'nın Selendi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü ve geleneksel 26’ncı Kültür ve Cirit Festivali ile 10’ncu Selendililer Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Törende 99 yıl önce olduğu gibi atlı süvariler temsili olarak ilçeye giriş yaptı. Temsili milis kuvvetlerinin Selendi’ye girişi ve kurtuluş senaryosunun canlandırılmasıyla devam edilen programda atlı süvarilerin milis kuvvetleri adına Kara Fatma’yı canlandıran kız çocuğunu kurtarması büyük alkış aldı.

Törende Kaymakam Ali Yıldırım ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş halkı selamladı. Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Belediye Başkanı Nurullah Savaş, "Kurtuluşumuzun ve bağımsızlığımızın en önemli savaşı olan ve 26 Ağustos 1922’de başlayan, 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzla birlikte İzmir’e yürüyen Türk ordusunun 3 Eylül’de Selendi’mize ulaşmasıyla ilçemiz düşman işgalinden kurtarılmıştır. Başta Mustafa Kemal Atatürk’ü ve dava arkadaşlarını, vatan toprağının bedelini canlarıyla ödeyen şehitlerimizi, bugün hayatta olmayan gazilerimizi minnet ve şükran duygularıyla rahmetle anıyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Avcılar Derneğinin gösterisi, Mehteran Takımı gösterisinin ardından, protokol üyelerinin ve halkın İlçe Jandarma Komutanlığına şükranlarını sunulmasının ardından belediye tarafından 14 çocuk İlçe Devlet Hastanesinde sünnet ettirildi. Yeni Cami’de Şehitler Ruhuna Mevlidi şerif okutulması ve Vali Muzaffer Ecemiş Cirit sahasında cirit gösterileri ile kutlamalar son buldu.

Törene, Kaymakam Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, daire müdürleri, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kaçar, CHP İlçe Başkanı Selim Kurt, MHP İlçe Başkanı Mehmet Karabulut, İYİ Parti İlçe Başkanı İlhan Türk, Selendili ve Selendili gaziler, oda başkanları, Muhtarlar, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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