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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim yılı öncesi Alaşehir'de okul müdürleri bir araya geldi

İHA

Eğitim yılı öncesi Alaşehir'de okul müdürleri bir araya geldi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 20212022 EğitimÖğretim yılı sene başı Müdürler Kurulu Toplantısı Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş başkanlığında gerçekleştirildi.
Alaşehir Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Şube Müdürleri Yasemin Orala, İrfan Kahraman, Tuğba Buket Aydemir ve okul müdürleri katıldı.
Toplantıda bir konuşma yapan Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Pandemi nedeniyle zorunlu ara vermek zorunda kaldığımız eğitim öğretime başlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 20212022 eğitim öğretim yılını başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için planlı ve programlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Tabii ki temel hedefimiz, iyi ve sağlıklı bir eğitim yılı geçirmek. Bunları başarabilmek için de hepimize büyük görevler düşüyor. Tüm dünyayı olumsuz yönde etkileyen pandemi salgınına karşı hepimizin topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor. Bu konuda ilgili kurumların uyarılarını dikkate alarak mutlaka uymamız gerekiyor. Çalışmalarımızı karşılıklı diyalog ve görüş alış verişi yaparak başarılı bir şekilde gerçekleştireceğiz." dedi.
Toplantıda 20212022 eğitim öğretim yılının planlaması yapıldı. Yıl içerisinde açılacak olan destekleme kursları, işçi sağlığı ve iş güvenliği, öğrenci taşıma servisleri konularında yapılacak çalışmalar ele alındı. Görüşülen konuların hayata geçirilmesinde özenli davranılması istendi.
2021 2022 EğitimÖğretim yılında Alaşehir’de yaklaşık 17 bin öğrenci eğitim görürken, yaklaşık bin 200 öğretmen de görev yapacak.

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