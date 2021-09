Vali Karadeniz’i TÜBİTAK projeleri hakkında bilgilendirdiler

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Koordinasyon Birimi Öğretim Görevlileri Mehmet Nuri Öğüt, Dilek Karaca ve Emre Uygur, Vali Yaşar Karadeniz’i makamında ziyaret etti. Ekip tarafından TÜBİTAK 4000 Kodlu (TÜBİTAK 400440054007) projelerinin güncel durumu hakkında Vali Yaşar Karadeniz’e bilgi verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğretim görevlilerinden oluşan heyet ziyarette, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ve Manisa Valiliği’nin desteği ile yapılan ‘Eğitimde iş birliği protokolü’ kapsamında, TÜBİTAK 4000 Kodlu (TÜBİTAK 400440054007) projelerinin güncel durumu hakkında Vali Yaşar Karadeniz’e bilgi verdi.

Heyet, ayrıca Manisa Celal Bayar Üniversitesi öncülüğünde hazırlanan ve STEM Eğitimcileri Derneği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün paydaş olarak yer aldığı “STREAM It Up!” adlı proje hakkında da Vali Karadeniz’e bilgi verdi. “STREAM It Up!” adlı projenin ABD Büyükelçiliği tarafından hibe desteği almaya hak kazandığını, Kasım 2021’de uygulamaya başlanacak olan STREAM (Science, Technology, Reading, Engineering, Art and Mathematics) ve Yapay Zeka temalı projenin; STREAM Temalı Yabancı Dil Eğitimi, Teorik STREAM ve Yapay Zekâ Eğitimleri, Bilim İnsanları ile Söyleşi, Uygulamalı STREAM ve Yapay Zekâ Eğitimleri, Proje, Bilim ve Teknoloji Şenliği, STREAM ve Yapay Zeka Kongresi olmak üzere toplamda 6 aşamadan oluştuğunu belirten heyet, 81 ilden gençlerin katılabileceği projenin tüm aşamalarında gençlerin dil gelişimlerine yönelik etkinliklerin yer almasının planlandığı bilgisini verdi.

Vali Yaşar Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan projelerle, gençlerin bilim ve teknoloji alanı ile dil gelişimlerine katkı sağladıklarını belirtti. Vali Karadeniz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Proje Birimine ve projelere katkı sağlayanlara teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

