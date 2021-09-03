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Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’ye 50 milyonluk dev filo Elektrikli otobüs filosuna 9 araç daha eklendi

İHA

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’ye 50 milyonluk dev filo Elektrikli otobüs filosuna 9 araç daha eklendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçların tanıtım törenine katıldı. Araçların Manisa’ya hayırlı hizmetler vermesini dileyen Başkan Ergün, “Toplam 50 milyon 570 bin 195 lira gibi bir bedelle bugün Büyükşehir ve MASKİ araç filosuna yeni araçları dahil etmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca 9 milyon 876 bin 370 lira KDV teşvikinden faydalanarak bu miktarın Manisa’mızın kasasında kalmasını sağladık” dedi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğüne kazandırılan yeni araçların tanıtımı, Şehzadeler ilçesinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiye Alanı’nda gerçekleştirildi. Törene, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün,Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü,1. Hukuk Müşaviri Mahir Sağlam, Başkan Danışmanları, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanları, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Buğra Çelikkanat, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, SPİLAŞ Genel Müdürü Engin Anlı, MANULAŞ Genel Müdürü Mehmet Özgür Temiz, Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Karaağaç ve Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürleri katıldı.
Törende Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşma yaptı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle zorlu bir sınavdan geçiyor olunmasına rağmen, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak; durmadan, yılmadan Manisalılara hizmet götürme çabası içinde olduklarını belirten Başkan Ergün, “Memleketimize hizmet aşkıyla bu çalışmalarımızı sürdürürken, gerekli araç ve ekipmanları da bünyemize dahil ediyoruz. Çevreci yatırımlara ve projelere büyük önem veriyoruz. Bizlere emanet olan bu güzel şehri, evlatlarımıza en iyi şekilde miras bırakmak düşüncesiyle çevre dostu çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, evsel atıkların trenle taşınması projemizi Devlet Demiryollarımızla imzaladığımız protokol kapsamında hayata geçirdik. Bu projeyi sadece tren rayı ile çöp taşıması olarak değerlendirmiyoruz. Yıllık 3 milyon kilometre daha az karayolunun kullanıldığı bir taşıma yöntemine geçerek karbon salınımını ciddi oranda azaltacağız. Karayolunun az kullanılmasına bağlı olarak da, yıllık 7 milyon lira gibi bir yakıt tasarrufu elde etmiş olacağız. Projemiz kapsamında Yunusemre ilçemiz Muradiye ve Alaşehir ilçemiz Killik mahallelerine trenle atık taşıma için yükleme ve boşaltma alanları da yapıyoruz” dedi.
Evsel atıkların trenle taşınması projesi kapsamında filolarına yeni araçların eklendiğini ifade eden Başkan Ergün, “Bugün, tanıtımını gerçekleştirdiğimiz araç filomuz içerisinde bu projemizle bağlantılı araçlarımız da var. Atık transfer araçları makine parkurumuza 1 adet hibe olmak üzere 21 adet çekici; 20 adet treyler ve 30 adet konteyner alımını gerçekleştirdik. Yalnızca bu saydığım araçların toplam maliyeti 16 milyon 836 bin 943 lira. Biz bunların ödemesini DMO’ya yapalı yaklaşık 1 yıl geçti. İmalat ve teslim sürecinde geçen bu sürenin ardından, bu araçların maliyeti bugün yaklaşık 30 milyonun üzerindedir. Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla bu araçlarımızı satın alarak 3 milyon 462 bin 906 lira gibi bir KDV teşvikinden de yararlandık” dedi.

Elektrikli otobüs filosuna 9 araç daha eklendi
Çevreci yatırımlara verdikleri önemi yineleyen Başkan Ergün, “Yüzde 100 elektrikli otobüslerimiz de bu yatırımlarımız arasında önemli bir yere sahip. Ne diyoruz; daha az karbon salınımıyla daha temiz ve yaşanabilir bir Manisa. İşte bu vizyon doğrultusunda, 26 milyon 256 bin 805 liralık yatırımla, 7 adet 18 metrelik ve 2 adet 25 metrelik olmak üzere 9 adet elektrikli otobüsü de filomuza dahil etmiş bulunuyoruz. Böylece toplam elektrikli otobüs sayımız 22’ye ulaştı. Hayırlı uğurlu olsun. Bu yatırımımızda da 5 milyon 336 bin 464 liralık bir KDV teşvikinden faydalandık” diye konuştu.

MASKİ Genel Müdürlüğüne 7,5 milyon TL’lik yeni araçlar
Manisa’nın 17 ilçesinde kanalizasyon, içme suyu ve atıksu arıtma tesisi gibi yüzlerce proje ve çalışmayı hayata geçiren MASKİ Genel Müdürlüğünün filosuna da yeni araçlarındahil edildiğini sözlerine ekleyen Başkan Ergün,“7 milyon 476 bin 447 liralık bir yatırımla, MASKİ Genel Müdürlüğümüze 5 adet içme suyu tankeri, 5 adet kazıcıyükleyici olarak tabir ettiğimiz kepçe ve 2 adet rampa kasa iş makinesi taşıyıcıyı kazandırdık. Bu yatırımlarımızda da 1 milyon 77 bin lira gibi bir KDV teşviki aldık. Toplam 50 milyon 570 bin 195 lira gibi bir bedelle bugün Büyükşehir ve MASKİ araç filosuna yeni araçları dahil etmiş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca 9 milyon 876 bin 370 lira KDV teşvikinden faydalanarak bu miktarın Manisa’mızın kasasında kalmasını sağladık. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bunlar geçtiğimiz yıl ödemesini yaptığımız fiyatlar. Bugün bu araçları almak istesek 80 milyon liradan aşağı değildir. ” şeklinde konuştu.
Manisa’nın büyükşehir olmasıyla birlikte yeni oluşum sürecini hızla hayata geçirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Ergün, “2014 mahalli idareler genel seçimlerinin ardından büyükşehir olan Manisa’mızda, hemşerilerimizin teveccühleriyle geldiğimiz bu koltuklarda Manisalılara en güzel hizmetleri vermenin çabasında olduk. Büyükşehir olduğumuzda hizmet vereceğimiz alanın büyüdüğünü söylemiştik. Büyükşehir ve MASKİ olarak 17 ilçemizde hem personel hem de araç ve ekipman anlamında yeni bir yapılanma gerçekleştirdik. Saat gibi çalışan bir sistem kurarak, hemşerilerimize hizmetlerimizin daha etkin ve verimli bir şekilde ulaşmasını sağladık” dedi.
Sözlerinin sonunda Manisalılara teşekkür eden ve hizmetlerin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Ergün, şunları söyledi: “Bizleri bu makamlara kendilerine hizmet etmemiz için getiren Manisalılara proje ve yatırımlarımızla cevap verebiliyor olmanın gururunu taşıyoruz. Bu şehirde doğmuş, bu şehirde ekmeğini kazanmış, bu şehirde ağlamış, bu şehirde gülmüş bir Manisalı olarak bu güzide şehre hizmet etmek, benim için bir kıvançtır. Bizlere bunu nasip eden Rabbime şükür; değerli hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu duygularla bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz yeni araçlarımızın şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı hizmetler vermesini yüce Rabbimden diliyorum. Kazasız belasız bir şekilde, çevresine ve insanına saygılı, üretken belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimiz devam edecek.”
Araçların incelemesini yaptı
Konuşmanın ardından dualar okundu, hizmete girecek araçların hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Programda son olarak, Başkan Ergün ve beraberindeki heyet araçların incelemesini yaptılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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