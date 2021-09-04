Tarımda kullanılan sirke su ihtiyacını azaltıyor

Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 3. Alaşehir Festivalinde stant açarak, tarımsal ürün yetiştirilmesine, tarımda yapılan yanlış uygulamalara dikkat çekti. Sirkenin tarımdaki etkisi, ot zehiri kullanmanın zararları, doğal gübrenin yararları panoya asılan bilgilendirme notlarıyla anlatıldı. Kooperatif Başkanı Yusuf Tüfekçi hem kendi ürettikleri doğal sirkeyi tanıttı, hem de tarımda karşılaşılan zorlukları ve çözüm yollarını diyalog kurduğu çiftçilere bire bir anlattı.

Sarıgöl Merkez ve Mahalleleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Alaşehir’in Kurtuluş kutlamaları kapsamında bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Üzüm festivali nedeniyle Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda stant açtı. Stantta hem kendi üretimleri olan tamamen doğal sirkeleri sattılar hem de tarımda karşılaşılan zorlukları anlattılar. Kooperatif Başkanı Yusuf Çelik, "Sirkemiz tamamen doğal ve kendi üzümlerimizden üretiyoruz. Üreticiler girdi maliyetlerinin çok yüksek olması nedeniyle, üretimde büyük sıkıntılar yaşamaktadırlar. Kooperatif olarak, sürekli bu maliyetleri nasıl aşağıya çekebiliriz, araştırması yapıyoruz. Dünya çapında yapılan farklı uygulamalara bakarak, maliyetleri nasıl düşürmüşler, örnekler alarak, bizde kooperatif olarak, üreticilerin girdi maliyetlerini yüzde 3040 oranında aşağı çekebileceğimiz sonuçlar elde ettik. Bunlardan en başta doğal sirke geliyor. Bitkisel sirke tarımda her kademede kullanılmalıdır. Sirke suyunun PH’şını, toprağın PH'şını düşürebiliyor. Toprağın tuzluluk ve kireç oranlarının aşağı çekilmesini sağlıyor, topraktaki kimyasal kilitlenmelerin çözülmesi sağlıyor. Japonya Riken Araştırma Enstitüsünün yapmış olduğu bir çalışma sonucunda, sirke verilen bitkilerde bitkinin kuraklığa karşı direncinin arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca 8 kez su verilecek bir bitkiye, sirkenin kullanılması halinde 5 kez su vermek suretiyle giderler aşağıya çekilebiliyor. Biz bunu uyguladık ve başarıyı gördük. Üreticilerimiz sirkeyi üretecek, istediği alanda kullanabildiğini kullanacak, kalanını kooperatif olarak biz pazarlayacağız. Üreticimiz para kazanacak, girdi maliyetlerine katkı sağlayabilecek. Bir başka girdi maliyetini düşüren ürün de ısırgan otu, ısırgan otundan kolayca azot üretimi yapılarak, üretimde gübre olarak kullanılabiliyor." dedi.



Bağ atıklarından gübre elde ediliyor

Bağ atıklarından, evsel atıklardan turşu kepek ile komposto gübre üretilebildiğini kaydeden Başkan Çelik, "Bir önemli gübre de bakla ekilip, çiçekte sürülerek, toprağa karıştırılması. Üzümler hasat edildikten sonra 56 gün süre ile suda bekletilen bakla, iki sıra arasındaki boşluğa ekilmek süratiyle, bakla büyüyüp çiçek açtıktan sonra sürülerek, bağda yeşil gübre olarak kullanılabilmektedir. Çiçek döneminde sürülen baklaların sürülerek, toprağa karıştırılması çok sağlıklı ve yararlıdır. Ürün olarak üretmek bir şey ifade etmiyor güvenli gıda üretmek, üreticinin temel hedefi olmalı bu sebeple ot ilacı hiç bir şekilde kullanılmamalıdır. Çünkü ot ilacı yerden biten otların bünyelerine aldıkları en sağlıklı elementleri yok etmek suretiyle toprağın verimsizliğine sebep olmaktadır. Otların ölmesiyle birlikte en değerli elementler de yok olarak, toprağın ömrü kısalmaktadır. Dolayısıyla ot ilacı atan çiftçi toprağı verimli hale getirmek için bir çok gübre atmak zorundadır, bu da üretici için toprak, zaman ve ekonomik kayıp demektir. İlkemiz girdi maliyetlerini düşürerek, doğal, sağlıklı, çevreci bir tarım uygulaması yapabilmek. Bunun için çiftçilerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Çünkü çiftçi ve tarım olmazsa aç kalırız." diye konuştu.

Festival alanında açılan standın festival sonuna kadar açık kalacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.