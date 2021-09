Salihli’de kurtuluş coşkusu 99’uncu kez yaşandı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda: “Bugün bayram günümüzdür”

Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü atlı birlik ve mehteran takımının katıldığı törenlerle kutlandı.

Şehitlik Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunum töreninde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda yaptı. “Bugün 5 Eylül, Salihli’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıldönümü” diyen Başkan Kayda, “1919’da Samsun’da başlayan, bağımsızlık mücadelesinin Salihli’deki zafer günü. Bozdağ'ın daha bir efe olduğu, Gediz Nehri’nin daha bir özgür aktığı, Dibek Dağı’nın daha bir kahramanlaştığı gurur günü. Hamidiye Camii'ne saplanan Yunan kurşununun, düşmana saplandığı, 2 yıl süren işgalin ardından yakılarak terkedilen Salihli’mizin bayram günüdür. Hain düşmanın Salihli’den namertçe kaçtığı, rüzgarın ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırdığı kurtuluş günüdür. 5 Eylül zafer günümüz, 5 Eylül gurur günümüz, 5 Eylül bayram günümüz, 5 Eylül kurtuluş günümüz kutlu olsun” dedi.



“Yolumuz yurdumuzu yaşatmak için kahramanca can verenlerin yoludur”

Salihli’yi Cumhuriyet’in 100. yılına yakışır bir kent haline getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Başkan Kayda, “Salihli’miz düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılında, 4 yıllık fakültesi olan bir eğitim kenti, Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikaların çalıştığı ve işsizliğin son bulduğu bir sanayi şehri, ülkemizin tek jeoparkına sahip bir turizm kenti oldu” diye konuştu.

Başkan Kayda konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geçmişimizden aldığımız güçle, geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz. 99 yıl önce topla tüfekle canımızı ortaya koyarak, verdiğimiz bağımsızlık mücadelesini, bugün sanayide, bilimde, teknikte Türk milletine yakışır şekilde vermeye devam ediyoruz. Yolumuz yurdumuzu yaşatmak için kahramanca can verenlerin yoludur. Sevdamızın adı Salihli’dir, sevdamızın adı Türkiye’dir. Ekmeğini yediğimiz bu vatan toprakları bizim namusumuzdur. 99 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları namusumuzu çiğnetmedi, biz de çiğnetmeyeceğiz. Yüce Allah, minarelerimizi ezansız, göğsümüzü bayraksız bırakmasın. Her karışı şehitler kanıyla sulanan, Müslümanlıkla yoğrulan bu yurdu Müslümansız bırakmasın. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diyenleri, ne mutlu Türk’üm diyenleri vatansız bırakmasın” şeklinde konuştu.

Şiirlerin okunması, mehteran takımı ve halk oyunları gösterilerinin ardından Salihli Müftüsü Adem Karakelebek tarafından dua okundu. Etkinlikler, çelenk sunma töreni, atlı birlikler ve motorlu ekiplerin kortej geçişi ile son buldu.

Çelenk sunma törenine Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Belediye Başkanı Zeki Kayda, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, belediye başkan yardımcıları, oda ve dernek başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

