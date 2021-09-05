Somaspor - Niğde Anadolu FK: 1-0

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Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Tarık Güldal (xx), Emrah Uluçay (xx), Nezihi Aytar (xx)

SOMASPOR: Tunay (xxx) Melih (xx), Oğuzhan (xxx), Uğur (xx) (Dk. 83 Erkul), Özcan (xxx) (Dk. 73 Enes x), İbrahim (xxx), Yılmaz (xx), Yasin (xx) (Dk. 83 Talha), Ali (xx) (Dk. 83 Mücahit), Ramazan (xx), Osman (xx) (Dk. 59 Mustafa x)

NİĞDE ANADOLU FK: Enes (x) Ferhat (xx), Ümit (xx), Aykut (x), Adem (xx), Tayfun (xx) (Dk. 75 Atalay x), Yılmazcan (x) (Dk. 71 Mustafa x), Cumhur (xx) (Dk.67 Emre x), Berat (x) (Dk. 46 Muhammet x), Recep (x), Polat (x) (Dk. 67 Murat x)

GOL: Dk. 48 Özcan (Somaspor)

KIRMIZI KART: İbrahim (Somaspor)

SARI KARTLAR: İbrahim, Enes, Oğuzhan (Somaspor)TFF 2´nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Somaspor sezona 3 puanla başladı. Sahasında Niğde Anadolu FK ile karşı karşıya gelen Ege ekibi tek golle kazandı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 48´inci dakikasında sahneye çıkan Özcan attığı golle takımına galibiyeti getirdi. Somaspor´da İbrahim 54´üncü dakikada kırmızı kart gördü.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2021-09-05 18:38:12



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