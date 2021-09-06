Turgutlu’da Türk Halk Müziği ve halk oyunları gösterileri mest etti

Turgutlu Belediyesinin düzenlediği Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenlikleriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Turgutlu’nun Kurtuluşu renkli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Bağ Bozumu ve Şenlikleri kapsamında vatandaşlar halk oyunları gösterileri ve Türk Halk Müziği konseriyle özel bir gece yaşandı.

Ergenekon Mahallesi Amfitiyatro’da gerçekleşen programda Turgutlu Belediyesi Halk Oyunları ekibi, Alaşehir Kemaliye Yörük Türkmen Efeler Derneği ekibi ve Bornova Halk Oyunları Gençlik ve Spor Kulübü (BORDER) Halk Oyunları ekibi hazırladıkları gösteriyle seyircilerden büyük beğeni topladı.

Halk Oyunları gösterilerinin ardından Doç. Dr. Gökhan Ekim yönetiminde sahneye çıkan Turgutlu Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu en güzel türküleri seslendirdi. Gecenin sonunda TRT Sanatçısı Fatma Meşe Öz de söylediği türkülerle seyirciye keyifli anlar yaşattı. Gecenin sunuculuğunu ise Şehriban Tekce yaptı.

Halk Oyunları gösterileri ve Türk Halk Müziği konserine Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz ve Evren Erbaş Ser, Mustafa Biçer, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Çocuklar unutulmuyor

“En Güçlü Kim?” Sokak Tiyatrosu ise Mustafa Kemal, İstasyonaltı ve Yıldırım mahallelerinde sahnelendi. Alanları dolduran çocuklar ve aileler eğlenceli dakikalar yaşadı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “30 Ağustos Zafer Bayramı’nda başlangıcını yaptığımız Bağ Bozumu ve Kurtuluş Şenliklerimizde çok özel bir etkinliğe daha imza attık. Türk Halk Müziği Korosu ekibimiz bizlere çok güzel bir müzik dinletisi sundular. Halk Oyunları ekiplerimizin gösterileriyle de seyir keyfi yüksek bir gece yaşadık. Bu keyifli geceyi bizlerle buluşturan Belediyemiz Halk Müziği Eğitmeni Doç. Dr Gökhan Ekim'e, TRT Sanatçımız Fatma Meşe Öz'e, koromuz, Halk Oyunları ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

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