Kurtuluş coşkusu Ece Mumay ile devam etti

Manisa'nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda pop müziğin sevilen şarkıcısı Ece Mumay sahne aldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Salihli Belediyesi, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve özel bir bankanın işbirliğinde düzenlenen “Kurtuluş Günü 2. Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali” etkinliklerinin ikinci gününde pop müziğin sevilen sanatçısı Ece Mumay, Salihli’de hayranlarıyla buluştu. Ece Mumay’ın söylediği birbirinden güzel şarkılara genç hayranları da eşlik etti.

Gümüşçayı Dinlenme Alanında gerçekleşen kurtuluş günü etkinliklerinin ikinci gününde sahne alan Ece Mumay, konser alanını dolduran binlerce hayranına unutulmaz anlar yaşattı. Genç sanatçı, söylediği şarkılar ve performansıyla büyük alkış aldı. Gençler, 2 saat süren konser boyunca Ece Mumay’ın seslendirdiği bütün şarkılara eşlik etti. Salihli’yi ve yemyeşil konser alanını çok beğendiğini ifade eden Ece Mumay, bütün şarkılarda kendisine eşlik eden gençlere ve Salihlililer ile buluşturan Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya teşekkür etti.

Kurtuluş günü etkinliklerinin ilk bölümünde Salihli’nin genç yeteneği Oğuzhan Öz de sahne aldı. Özgün yorumu ve güçlü sesiyle gençleri coşturan Oğuzhan Öz, söylediği şarkılarla geceye renk kattı.

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