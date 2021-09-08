Park halindeki otomobil yandı



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA) - MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Yeni Mahallede meydana geldi. Kaldırım kenarında park halinde olan Özgür Aktan´a ait 10 D 3839 plakalı otomobil, henüz belirlenmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın motor kısmında alevleri görenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekibi yolu araç ve yaya trafiğine kapatırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiyenin çabasıyla yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Merkez Ersan ERDOĞAN

2021-09-08 04:07:29



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