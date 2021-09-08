Salihli’de gençler Kolpa ile coştu

Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla rock müzik grubu Kolpa sevenlerine muhteşem bir konser verdi.

Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla Salihli Belediyesi, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve özel bir banka ile okulun işbirliğinde düzenlenen “Kurtuluş Günü 2. Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali” etkinliklerinin üçüncü gününde sahneye çıkan sevilen rock müzik grubu Kolpa, konser alanını dolduran binlerce hayranını şarkılarıyla coşturdu.

Gümüşçayı Alanında gerçekleşen kurtuluş günü etkinliklerinin üçüncü gününde ünlü Rock grubu Kolpa, birbirinden güzel şarkılarıyla Salihlili gençleri coşturdu. Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında Salihlili hayranlarıyla buluşan Kolpa grubu, seslendirdiği birbirinden güzel parçalarla gençleri adeta yerinden oynattı. Konser alanını dolduran genç hayranları, Kolpa’nın söylediği tüm şarkılara eşlik etti. Sahne performansıyla göz dolduran Kolpa, Salihlililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Festivalin ilk bölümünde sahneye Salihli’nin yetenekli yerel sanatçısı Tuğra Erkan çıktı. Pop müziğin sevilen şarkılarını seslendiren Tuğra Erkan, konsere katılan gençleri doyasıya eğlendirdi.

Söylediği şarkılarla geceye damga vuran Kolpa’ya teşekkür eden Başkan Kayda, Salihli’nin kurtuluş coşkusuna ortak olan Kolpa Grubunun solisti Barış Yurtçu’ya çiçek takdim etti.

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