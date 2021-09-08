Osman Burak Destan Manisa FK'da

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TFF 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü, 2003 doğumlu genç hücum oyuncusu Osman Burak Destan’ı kadrosuna kattı.

Manisa Futbol Kulübü, Altınordu’dan 2003 doğumlu Osman Burak Destan ile 5 yıllık anlaşma sağladı. İmza töreninde Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı. Törende konuşan yeni transfer Osman Burak Destan, “Manisa Futbol Kulübü forması altında büyük başarılar elde etmek istiyorum. Hedefleri olan bir kulüpte olduğum için çok mutluyum” dedi.

Sportif Direktör Serkan İşyapan ise yeni transfer Osman Burak Destan’ın önemli bir yetenek olduğunu belirterek, genç oyuncuya başarı dileklerini iletti.

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