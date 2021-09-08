Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın Orman İşletme ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken ormanlık alan zarar gördü.

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Orman İşletmeye bağlı 15 arazöz, 8 su tankeri, 4 dozer ile 4 helikopter ve Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kısmen kontrol altına alınırken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.