Saldırıya uğrayan doktor: Şiddetin her türlüsüne karşı olmalıyız

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Metin Ü.´nün belirli sürelerde aldığı ilacı henüz kullanma zamanı gelmediği için yazmayınca yumruklu saldırıya uğrayan Dr. Çınar Özdemir, "Şiddetin her türlüsünün gerek toplum gerekse yöneticiler olarak karşısında olmak durumundayız. Toplum ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiren zihniyetin karşısında bütün olarak durmalıyız" dedi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Turgutlu 12 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Merkeze gelen Metin Ü. (54), Dr. Çınar Özdemir'den daha önceden aldığı ve belirli süreler ile verilen ilacı yazmasını talep etti. Doktor Özdemir ise ilacı kullanma zamanının henüz gelmediği, yazsa da alamayacağını söyledi. Bunun üzerine Metin Ü. ile Özdemir arasında tartışma çıktı. Metin Ü. doktora yumruk attı. Özdemir başına iki darbe alırken, odadaki eşyalara da zarar veren Metin Ü. personel tarafından yakalanıp, çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan Metin Ü., Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Metin Ü., bu sabah aklı dengesi yerinde olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

ŞİDDETE UĞRAYAN DOKTOR KONUŞTU

Manisa Tabip Odası'nda olaya ilişkin açıklamada bulunan Dr. Çınar Özdemir, "Şiddetin her türlüsünün gerek toplum gerekse de yöneticiler olarak karşısında olmak durumundayız. Toplum ile sağlık çalışanlarını karşı karşıya getiren zihniyetin karşısında bütün olarak durmalıyız. Haklar ve özgürlükler anlamında getirilen kısıtlamaların kaldırılması gerektiği inancındayım. Aynı durumların yaşanmaması adına otoritenin bir şeyler yapması gerekiyor. Bizi aşan bazı durumlar var. Sonuçta bizi aşan etik ilkeler gereği hastalara karşı kesinlikle ve kesinlikle hastalara karşı bir tutum alma gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Zor koşullar altında görevimizi yerine getirmekle mükellefiz, öyle bir çalışma grubuyuz. Yeter ki bu sorunlarımız bir an önce çözüme kavuşsun. Otoriteden bunu istiyoruz" dedi.

Dr. Özdemir'e, Manisa Tabip Odası, Manisa Aile Hekimleri Derneği ve SES Manisa Şubesi destek verdi. Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran da sağlık çalışanlarının sık sık hedef olduğunu ifade ederek, "Bugün ne yazık ki sağlıkta şiddet olayı ile bir aradayız. Doktor arkadaşımız Çınar Özdemir, hastası tarafından fiziksel ve sözlü şiddete maruz kalmıştır. Sağlıkta şiddetin ortadan kaldırılması için ivedi adımlar atılmalı, sağlıkta şiddeti önleme yasası çıkarılmalı, çalışma ortamında güvenlik önlemleri alınmalıdır. Bilinmelidir ki sağlıklı toplum, sağlıklı birey olabilmek için sağlık emekçilerine ihtiyacımız var. Bizler hem kendimizin hem de toplumun güvenliği için yaşanan bu saldırıları kınıyor ve durdurulmasını talep ediyoruz. Bu konuda sürecin tamamında meslektaşlarımızın yanında olmaya ve sağlıkta şiddet ile mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Ersan ERDOĞAN

