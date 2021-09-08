Manisa'da orman yangını (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



SÖNDÜRÜLDÜ

Manisa'nın Demirci ilçesi kırsal Yukarıkılavuzlar Mahallesi yakınlarındaki orman yangını, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında 2 hektar alan zarar gördü.

Öte yandan yangına müdahale eden çiftçi Salih Yayılgan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Demirci Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Yayılgan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kamil AKYOL/ DEMİRCİ (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Demirci Kamil AKYOL

2021-09-08 16:41:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.