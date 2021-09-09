Manisa FK Metin'le imzaladı



MANİSA, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftayı 9 puanla kapatan Manisa Futbol Kulübü, kaleci Metin Uçar'ı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar son olarak Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 30 yaşındaki eldivenle 3 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan yeni transfer, "Manisa Futbol Kulübü gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Bu transferde büyük pay sahibi olan Mevlüt Aktan başkanıma, yönetimimize, teknik heyetimize çok teşekkür ediyorum. Hedefimiz bir üst lig olacak. Bu takım için elimden gelenin fazlasını vermeye çalışacağım. İnşallah sezon sonunda hep birlikte şampiyonluk yaşarız" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2021-09-09 10:47:42



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