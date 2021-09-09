Alaşehir'de sürücü adaylarını sevindiren çalışma Alaşehir'e 'E-Sınav Salonu' kazandırılıyor

Ehliyet sınavı için Salihli, Denizli ve Manisa'ya gitmek zorunda kalan Alaşehirliler, kentte yapımına başlanan 'ESınav Salonu' ile bu dertlerinden kurtuluyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle, özellikle motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarına giren adaylar için 'ESınav Salonu' hayata geçiriliyor. Alaşehir Atatürk Anadolu Lisesi binasında düzenlemesine başlanan sınav salonu yaklaşık bir ay sonra hizmete girecek. ESınav Salonu düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyen Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, "Alaşehir halkının hizmetine sunulmak üzere salonumuzun yapımına başladık. Bundan böyle online sınavlar en kısa zamanda Alaşehir'de de yapılmaya başlayacak. Başka ilçeye gitmeye gerek kalmayacak. Bu salonda, ehliyet yazılı sınavları, kalfalık/ustalık sınavları ve açık ortaokul/açık lise sınavları yapılacak. Çalışmalar kısa sürede tamamlanacak ve salon hizmete girecek. Salonun yapımında Bakanlığımıza ve desteğini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ederiz" dedi.

Yeni sınav salonunun hizmete girmesiyle birlikte daha önce Salihli, Denizli ve Manisa’ya gitmek zorunda kalan sürücü adayları artık Alaşehir’de sınavlara katılabilecek.

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