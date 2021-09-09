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Saruhanlı'da 14. Altın Üzüm ve Kültür Festivali başladı Peron 5 konseri büyük ilgi gördü

İHA

Saruhanlı'da 14. Altın Üzüm ve Kültür Festivali başladı Peron 5 konseri büyük ilgi gördü

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçenin başlıca gelir kaynağı olan üzümün tanıtımı ve daha geniş çevrelere duyurulması için düzenlenen "14. Altın Üzüm ve Kültür Festivali" kortej yürüyüşü ve resmi açılış töreni ile başladı. Festival kapsamında sahne alan Peron 5 ekibi ilçe halkına keyifli bir akşam yaşattı.
Etkinlikler kapsamında ilk olarak ilçedeki İstasyon Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'na kadar bando takımı eşliğinde vatandaşların sevgi gösterileri arasında kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda festivalin resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Zeki Bilgin, törende yaptığı konuşmada üzümün başkenti olan Saruhanlı'da 120 bin dekar alanda üzüm üretimi yapıldığını ve yılda ortalama 40 50 bin ton civarında üzüm üretildiğini ifade ederek şunları kaydetti:"Saruhanlı ilçemiz kuru üzüm pazarında yüzde 13’lük paya sahiptir. İlçemizde 5 adet üzüm işletmesi bulunmakta, bu işletmelerde yaklaşık bin 250 kişi istihdam edilmektedir. İlçemizdeki işletmelerin yıllık üretim ve ihracat miktarı 80 bin tondur. Burada işlenen üzümler İngiltere, Almanya, Hollanda, İtalya, Fransa ve Rusya gibi pek çok Avrupa ülkesine ihraç edilmektedir. Üzüm ilçe ekonomisine her yıl ortalama 400 milyon lira katma değer sağlamaktadır. Bu noktada hem çiftçi, hem işletmeci, hem de arazi ve işletmelerde istihdam edilen işçi kardeşlerimiz evinin geçimini sağlamaktadır."
Saruhanlı'ya ve bu topraklarda yaşayan 55 bin vatandaşa hizmet etmek için yola çıktıklarını ifade eden Bilgin, sözlerini şöyle tamamladı: "Saruhanlımıza en yakın mahallemiz ile en uzak mahallemize aynı hizmeti götürmenin hesaplarını yapıyor, vatandaşlarımızın refahı için çalışıyoruz. Festivalimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Temenni ederim ki kuru üzüm dünya piyasalarında daha fazla tanınacak ve ekonomik düzeyde getirisi de artacak. Bunu yürekten istiyor, üreticilerimize bereketli mahsuller diliyorum."
Başkan Bilgin'in konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi sergilendi. Daha sonra ilçedeki üzüm işletmesi sahiplerine, ilçenin ekonomisi, istihdamı ve üzüm tanıtımına sağladıkları katkılardan plaket verildi.
Programın sonunda protokol üyeleri tarafından ilçede kurulan hediyelik eşya stantlarının açılışı yapıldı.

Peron 5 konseri büyük ilgi gördü
Saruhanlı Belediyesi tarafından düzenlenen “14. Altın Üzüm ve Kültür Festivali” etkinlikleri kapsamında Saruhanlı'da sahne alan Peron 5 ekibi, ilçe halkına keyifli bir akşam yaşattı. Belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlenen konseri Belediye Başkanı Zeki Bilgin, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Başkan Yardımcıları Hüseyin Baysal ve Mesut Sökmen ile belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda kişi coşkuyla izledi.
Peron 5 ekibi, konser alanını dolduran vatandaşlara birbirinden güzel şarkılar seslendirdi.
Gecenin sonunda eşi Zehra Bilgin ile birlikte sahneye çıkan Belediye Başkanı Zeki Bilgin, davetlerini kırmayıp Saruhanlı’ya gelerek ilçe halkına unutulmaz bir gece yaşatan Peron 5'e teşekkür ederek çiçek takdim etti.
Başkan Bilgin, burada yaptığı konuşmada Saruhanlı'ya hizmet etmek için yola çıktıklarını ifade ederek, "Geride bıraktığımız 2 buçuk yıllık sürede güzel işlere imza attık. Önümüzdeki 2 buçuk yıllık süreçte de aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir yandan şehrimizi imar edecek bir yandan vatandaşlarımızın memnuniyeti için çalışacağız. Saruhanlı ve mahallelerimiz bizler için bir sevdadır bir aşktır. 50 mahallesiyle birlikte Sevdamız Saruhanlı’yı daha güzel yarınlara taşımak için hep birlikte gece gündüz çalışacağız" dedi.
Öte yandan etkinlikler kapsamında ilçede 10 Eylül Cuma akşamı Tuğba Yurt'un sahne alacağı ücretsiz halk konseri düzenlenecek.

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