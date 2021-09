Başkan Çerçi 'TEKNOFEST 2021'e katılacak öğrencilerle buluştu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, TEKNOFEST Destek Ofisi’ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST 2021’e katılacak öğrencilere başarılar dileyen Başkan Çerçi, eğitime her zaman destek vereceklerini söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunus Emre Millet Çarşısı içerisinde kurulan TEKNOFEST Destek Ofisi’ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. 16 Eylül Perşembe günü İstanbul’da düzenlenecek TEKNOFEST 2021’e katılacak Manisa Fen Lisesi İnsansız Sualtı Aracı Takımı üyelerinden çalışmalara ilişkin bilgi alan Belediye Başkanı Çerçi, öğrencilere yarışmada başarılar diledi. Başkan Çerçi, belediye olarak eğitime yönelik yatırımları önemsediklerini kaydederek bilim insanlarına destek vermekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Başkan Mehmet Çerçi, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, “İlimizde TEKNOFEST yarışmalarına katılacak öğrencilerimizden gelen talep üzerine millet çarşımızda bilim merkezi olarak planladığımız alanda 2 atölyeyi öğrencilerimizin kullanımına açtık. Bu atölyelerimizde takımlarımıza teknik, çalışma ve her türlü ihtiyaçları için destek ofisi oluşturduk. Ofisimizden bu yıl yarışacak iki takımımız yararlanıyor. Biri İnsansız Su Altı Aracı Takımı diğeri ise Tarım Yarışmasına katılacak ekibimiz. Her iki takımı da şimdiden kutluyor, emeklerinin karşılığını almalarını diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretin ardında öğrencilerle birlikte Muradiye Yüzme Havuzuna giden Belediye Başkanı Çerçi, insansız sualtı aracını test etti.

